Nova resolução da FIPAC muda regras para passeios de barco na Marina dos Pescadores em Arraial
Medidas reforçam proteção ambiental, segurança e organização das atividades de turismo náutico
Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio em Arraial do Cabo
Crime ocorreu em novembro e teve como vítimas um casal e o motorista de um veículo alvejado a tiros
Arraial do Cabo divulga programação completa do Brilho de Natal 2025 com Vila do Papai Noel, Caravana Encantada e ações nos distritos
Atividades ocorrem desta sexta-feira (19) até terça-feira (23), fruto de parceria entre as secretarias de Turismo, Governo e Eventos e Cultura, com participação do Governo do Estado
Prefeitura de Arraial do Cabo decreta ponto facultativo em dias após o Natal e o Ano Novo
Medida vale para 26 de dezembro e 2 de janeiro e não altera funcionamento dos serviços essenciais
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
