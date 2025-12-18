Marina dos Pescadores - Reprodução

18/12/2025

Arraial do Cabo - A Fundação Instituto de Pesca Artesanal e Aquicultura (FIPAC) de Arraial do Cabo publicou uma nova resolução que altera regras de funcionamento da Marina dos Pescadores e impacta diretamente quem contrata passeios de barco e serviços de turismo náutico no local. As mudanças têm como foco o controle ambiental, a segurança dos passageiros e a melhor organização do espaço, que está inserido em uma área de proteção ambiental.

Entre as principais determinações está a proibição de passageiros levarem cooler, bolsas térmicas, alimentos ou bebidas para as embarcações. Também não será permitido o uso ou transporte de recipientes de vidro, a realização de eventos do tipo open bar ou open food, nem a utilização de materiais descartáveis, como copos, pratos e talheres — esta última regra passa a valer integralmente a partir de janeiro de 2026.

Nos passeios contratados de forma privada, o transporte de alimentos e bebidas só poderá ser feito pela tripulação da embarcação. Para isso, será necessário contrato formal, identificação do responsável e comunicação prévia à FIPAC, garantindo maior controle e rastreabilidade do serviço prestado.

A resolução também estabelece regras operacionais mais rígidas. As embarcações devem permanecer nos píeres apenas pelo tempo necessário para embarque e desembarque, respeitar o limite máximo de passageiros permitido e manter música ou caixas de som desligadas durante a atracação.

De acordo com a FIPAC, as medidas visam reduzir impactos ambientais, evitar o acúmulo de lixo, aumentar a segurança dos usuários e organizar o fluxo de embarcações na Marina dos Pescadores. A orientação é que turistas e moradores se informem sobre as novas normas antes de contratar passeios, evitando contratempos e garantindo uma experiência segura e dentro das regras.