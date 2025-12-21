Placas educativas voltadas a campanhas ambientaisAscom
Ao todo, foram instaladas 28 placas informativas em diferentes pontos da cidade. O material apresenta orientações relacionadas a práticas ambientais, como a recomendação para não alimentar aves, além de informações sobre preservação do meio ambiente e convivência com a fauna local.
Do total de placas, 10 foram instaladas nos distritos e 18 no centro do município. Para registro de denúncias sobre descumprimento de normas ambientais, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp (22) 99936-1255.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.