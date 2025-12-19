Dupla rouba moto - Rlagos Notícias

Dupla rouba motoRlagos Notícias

Publicado 19/12/2025 17:32

Arraial do Cabo - Dois homens roubaram a motocicleta de uma mulher na noite desta quinta-feira (18), no distrito de Figueira, em Arraial do Cabo. A vítima estava acompanhada de uma criança, que também foi abordada durante a ação criminosa. O assalto ocorreu por volta das 21h41.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos chegam ao local em uma moto, enquanto a mulher estacionava o veículo. Em seguida, um dos homens desce, rende a vítima e a criança sob ameaça de arma de fogo e exige a chave da motocicleta, fugindo logo depois.



Apesar do susto, não houve registro de feridos. Até o momento, ninguém foi preso.



O caso foi registrado e está sendo investigado pela 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), que busca identificar os autores do roubo.