Dupla rouba motoRlagos Notícias
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os suspeitos chegam ao local em uma moto, enquanto a mulher estacionava o veículo. Em seguida, um dos homens desce, rende a vítima e a criança sob ameaça de arma de fogo e exige a chave da motocicleta, fugindo logo depois.
Apesar do susto, não houve registro de feridos. Até o momento, ninguém foi preso.
O caso foi registrado e está sendo investigado pela 132ª Delegacia de Polícia (132ª DP), que busca identificar os autores do roubo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.