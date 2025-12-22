Ator Max Magalhães, natural de Arraial do Cabo, integra elenco de filme nacional - Reprodução

Ator Max Magalhães, natural de Arraial do Cabo, integra elenco de filme nacionalReprodução

Publicado 22/12/2025 15:11

Arraial do Cabo - O ator Max Magalhães, natural de Arraial do Cabo, está no elenco do filme Bandido Bom É Bandido Morto, que tem estreia prevista nos cinemas em 2026. A produção é dirigida e roteirizada por Jeff Lessa e está atualmente em fase de gravações no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Na trama, Max interpreta Ricardo, um jovem filho de policial, nascido e criado na Zona Sul da capital fluminense. Distante da realidade que passa a enfrentar ao longo da história, o personagem acaba se envolvendo em situações de risco após a influência de sua amiga Verônica, vivida por Priscila Rangel. A partir disso, Ricardo retorna à favela em busca de um favor do chefe do morro Lobão, personagem de Marco Antônio Gimenez.



O enredo do longa aborda o embate entre o crime e a autoridade sob a perspectiva do Tenente Cândido, interpretado por Jackson Candido. Policial veterano, o personagem enfrenta um conflito pessoal ao se deparar com um dilema que envolve diretamente o próprio filho, conectando o drama familiar à complexa realidade da segurança pública.



Além de Max Magalhães, o elenco reúne nomes conhecidos do cinema e da televisão brasileira, como Rodrigo Candelot, Maurício Pitanga, Renato de Souza e Ed Anastácio. O filme aposta em uma narrativa centrada em relações humanas, escolhas e consequências, tendo como pano de fundo o cotidiano das comunidades do Rio de Janeiro.