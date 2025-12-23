Passeios de barco suspenso - Reprodução

Passeios de barco suspenso Reprodução

Publicado 23/12/2025 14:29

Arraial do Cabo - Os passeios de barco em Arraial do Cabo foram suspensos nesta terça-feira (23) devido ao vento forte que atinge a Região dos Lagos. As condições do mar ficaram instáveis, o que inviabilizou a navegação segura das embarcações turísticas.

De acordo com o Climatempo, as rajadas de vento chegaram a 32 km/h, provocando mar agitado e aumentando os riscos para passeios e travessias. A medida preventiva busca garantir a segurança de turistas, tripulantes e operadores do setor náutico.

A previsão do tempo aponta para uma melhora gradual a partir de quarta-feira (24), quando os ventos devem diminuir para cerca de 25 km/h. Já na sexta-feira (26), a expectativa é de redução ainda maior, com rajadas em torno de 15 km/h, o que pode permitir a retomada das atividades, caso as condições sejam consideradas seguras.

Enquanto isso, visitantes e moradores são orientados a acompanhar as atualizações meteorológicas e as informações oficiais sobre a liberação dos passeios.