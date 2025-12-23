Passeios de barco suspenso Reprodução
Vento forte leva à suspensão de passeios de barco em Arraial do Cabo
Atividades náuticas foram interrompidas nesta terça-feira (23) por causa das condições do mar; previsão indica melhora gradual nos próximos dias
Após agenda na capital, Fabinho Costa avança na instalação do Corpo de Bombeiros em Iguaba Grande
Prefeito recebe equipe técnica e define local estratégico; obras estão previstas para janeiro de 2026
Búzios transforma história da emancipação em política de memória
Prefeito Alexandre Martins (REP) destaca orgulho, anuncia novos projetos culturais e preservação da identidade local
Ator de Arraial do Cabo integra elenco de filme nacional com estreia prevista nos cinemas para 2026
Max Magalhães participa de produção de 'Bandido Bom É Bandido Morto' dirigida por Jeff Lessa, que discute o conflito entre crime e autoridade no Rio de Janeiro
Caravana Natal Encantado 2025 chega a Arraial do Cabo nesta segunda-feira (22)
Programação inclui apresentações, cortejo com Papai Noel e atividades gratuitas para o público
Arraial do Cabo instala placas educativas voltadas a campanhas ambientais
Ação amplia orientações sobre preservação ambiental em áreas centrais e distritos
