Adilson Moreira Júnior - Reprodução/PM

Adilson Moreira JúniorReprodução/PM

Publicado 24/12/2025 12:33

Arraial do Cabo - Na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 9h, policiais civis da 127ª Delegacia de Polícia (Armação dos Búzios) cumpriram mandado de prisão preventiva contra Adilson Moreira Júnior, investigado pela prática de estelionato e considerado foragido da Justiça.



A prisão é resultado de um trabalho contínuo de inteligência e investigação conduzido pela equipe da 127ª DP, sob coordenação do delegado titular Dr. Lauro Coelho Ferreira Neto. Contra o investigado, havia mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Armação dos Búzios, em processos relacionados a crimes de estelionato de elevado valor econômico.



Após diligências de campo e monitoramento do paradeiro do suspeito, os agentes identificaram que ele estava no município de Arraial do Cabo. Adilson Moreira Júnior foi localizado e capturado no interior de uma padaria situada na Rua Carlos Aguiar, no bairro Praia dos Anjos, sem oferecer resistência à abordagem policial.



Em cumprimento à ordem judicial, o preso foi imediatamente conduzido à sede da 127ª DP, onde foram adotadas todas as providências de polícia judiciária e formalizado o cumprimento do mandado de prisão preventiva.



Segundo a Polícia Civil, os crimes investigados vinham causando expressivos prejuízos financeiros às vítimas, impactando diretamente a economia local. A ação reforça o compromisso da instituição com o enfrentamento qualificado aos crimes patrimoniais e com a preservação da ordem e da tranquilidade da população.



Concluídos os procedimentos legais, Adilson Moreira Júnior permanece à disposição da Justiça.