A prisão é resultado de um trabalho contínuo de inteligência e investigação conduzido pela equipe da 127ª DP, sob coordenação do delegado titular Dr. Lauro Coelho Ferreira Neto. Contra o investigado, havia mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Armação dos Búzios, em processos relacionados a crimes de estelionato de elevado valor econômico.
Após diligências de campo e monitoramento do paradeiro do suspeito, os agentes identificaram que ele estava no município de Arraial do Cabo. Adilson Moreira Júnior foi localizado e capturado no interior de uma padaria situada na Rua Carlos Aguiar, no bairro Praia dos Anjos, sem oferecer resistência à abordagem policial.
Em cumprimento à ordem judicial, o preso foi imediatamente conduzido à sede da 127ª DP, onde foram adotadas todas as providências de polícia judiciária e formalizado o cumprimento do mandado de prisão preventiva.
Segundo a Polícia Civil, os crimes investigados vinham causando expressivos prejuízos financeiros às vítimas, impactando diretamente a economia local. A ação reforça o compromisso da instituição com o enfrentamento qualificado aos crimes patrimoniais e com a preservação da ordem e da tranquilidade da população.
Concluídos os procedimentos legais, Adilson Moreira Júnior permanece à disposição da Justiça.
