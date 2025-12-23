Réplicas móveis - Reprodução

Publicado 23/12/2025

Arraial do Cabo - Arraial do Cabo passa a contar com réplicas móveis de animais marinhos, entre elas um salto de jubarte com filhote, uma jubarte saltando, uma caudal, uma lula e uma jubarte na horizontal com filhotes.



As peças serão utilizadas em exposições em rodoviárias, aeroportos, feiras e na implementação da lei da cultura oceânica no município.



Até o final do ano, estão previstas mais três réplicas de caudas, com 3,5 metros de altura por 1/4 de largura, que serão instaladas na área da Flávia Alessandra, na Marina dos Pescadores e provisoriamente próximo ao letreiro da Praia Grande, ao lado da academia popular.



As réplicas chegaram nesta terça-feira (23) e, segundo Ronnie Plácido, presidente da Funtec Ambiental, “o planejamento prevê iniciar a exposição das réplicas móveis na Marina dos Pescadores a partir da primeira quinzena de janeiro”.