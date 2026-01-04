Supermercado lotado - Reprodução

Publicado 04/01/2026 17:28

Arraial do Cabo - Os estabelecimentos comerciais de Arraial do Cabo têm sido assunto entre moradores e turistas durante o feriadão de Ano Novo.



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um supermercado completamente lotado, com filas longas já do lado de fora, formadas por pessoas aguardando para entrar no local em frente a rodoviária.



O grande movimento é reflexo do aumento significativo da população na cidade neste período, quando turistas chegam em grande número para aproveitar as festas de fim de ano e as belezas naturais da região.



Moradores e visitantes aproveitam a ocasião para abastecer carrinhos com alimentos, bebidas e outros produtos para confraternizações e estadias prolongadas.



A intensa movimentação reforça o impacto da alta temporada no comércio local, que registra aumento nas vendas, mas também enfrenta desafios para atender à demanda elevada.



Situações como filas e lotação máxima têm sido comuns em diversos estabelecimentos da cidade ao longo do feriado.