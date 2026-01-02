Turistas fritam bife diretamente na areia - Reprodução

Turistas fritam bife diretamente na areiaReprodução

Publicado 02/01/2026 17:51

Arraial do Cabo - Se faltava criatividade para o feriadão de Ano Novo, alguém resolveu inovar — e não foi pouco. Na Praia Grande, em Arraial do Cabo, um grupo decidiu que guarda-sol e isopor já não bastavam e levou a experiência pra outro nível: teve gente fritando bife diretamente na areia, em plena orla e com a praia lotada.



O bom senso, pelo visto, tirou folga. Em meio a centenas de turistas e moradores espremidos entre cangas, cadeiras e caixas térmicas, a cena chamou atenção e virou assunto imediato entre quem passava. Afinal, fica a pergunta inevitável: e se todo mundo resolve montar a própria cozinha na areia?



Com a Praia Grande tomada pelo movimento intenso típico do feriadão, o episódio do “bife na areia” rapidamente entrou para a lista dos momentos mais comentados do dia — e não exatamente pelos melhores motivos.



O Jornal entrou em contato com a Prefeitura de Arraial do Cabo para pedir esclarecimentos sobre o caso. Segundo a administração municipal, não houve registro de denúncia sobre a situação.