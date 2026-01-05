Procon de Arraial do CaboReprodução
Procon de Arraial do Cabo aciona Enel para atendimento emergencial a consumidores
Moradores afetados por quedas de energia poderão registrar prejuízos nesta terça-feira (6), na sede do órgão
Procon de Arraial do Cabo aciona Enel para atendimento emergencial a consumidores
Moradores afetados por quedas de energia poderão registrar prejuízos nesta terça-feira (6), na sede do órgão
Turista argentino é preso após furtar bolsa de cliente em restaurante de Arraial do Cabo
Suspeito foi identificado por câmeras de segurança, localizado no mesmo bairro do crime e confessou o furto à Polícia Civil
Supermercado lotado em Arraial do Cabo chama atenção durante feriadão de Ano Novo
O grande movimento é reflexo do aumento significativo da população na cidade neste período, quando turistas chegam em grande número para aproveitar as festas de fim de ano
Feriadão lotado tem "Bife à Beira-Mar" na Praia Grande, em Arraial do Cabo
O bom senso, pelo visto, tirou folga. Em meio a centenas de turistas e moradores espremidos entre cangas, cadeiras e caixas térmicas, a cena chamou atenção e virou assunto imediato entre quem passava
Pesca artesanal chama a atenção de banhistas na Praia Grande, em Arraial do Cabo
Durante a retirada da rede, alguns peixes bem graúdos impressionaram quem acompanhava a atividade, reforçando a importância da prática artesanal, passada de geração em geração na cidade
Dr. Serginho cobra concessionárias após falta d'água em Cabo Frio
Prefeito diz que concessionárias haviam garantido preparo para a alta demanda. "Estavam preparados? Não". Prefeitura colocou a Comsercaf em campo para auxiliar no abastecimento com carros-pipa às áreas mais críticas e acionou o Procon
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.