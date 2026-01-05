Procon de Arraial do Cabo - Reprodução

Publicado 05/01/2026 15:15

Arraial do Cabo - O Procon de Arraial do Cabo acionou a concessionária Enel para a realização de um atendimento emergencial voltado a consumidores que tiveram prejuízos causados por quedas e interrupções no fornecimento de energia elétrica no município. A ação busca atender moradores que relataram danos em equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos em decorrência das oscilações.

O atendimento será realizado nesta terça-feira (6), das 9h às 17h, na sede do Procon, localizada na Rua Ézer Teixeira de Melo, nº 05, no bairro Praia dos Anjos. Durante o plantão, os consumidores poderão registrar suas demandas diretamente relacionadas aos problemas no fornecimento de energia.

Para agilizar o processo, o Procon orienta que os interessados levem dois orçamentos de conserto ou substituição do equipamento danificado — que podem ser apresentados em formato digital — além de um laudo técnico emitido por assistência especializada, comprovando que o dano foi causado por falha no serviço de energia elétrica. Segundo a secretária do Procon, Silvia Bécher, a documentação é fundamental para garantir mais rapidez no atendimento e na análise dos casos.

A iniciativa tem como objetivo assegurar os direitos dos consumidores e buscar soluções para reduzir os prejuízos enfrentados pela população de Arraial do Cabo após as falhas no fornecimento de energia.