Fiscalização é intensificada no Pontal do Atalaia e Trilha do FornoAscom

Publicado 10/01/2026 17:38

Arraial do Cabo - Equipes de fiscalização atuam neste sábado (10) no Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo, com uma operação voltada à ordenação do trânsito e do estacionamento no local, que recebe grande fluxo de visitantes, especialmente na alta temporada. O ordenamento também ocorre nas praias e trilhas do município e é fruto de planejamento prévio realizado em conjunto com diversas secretarias.



No Atalaia, os agentes estão posicionados em pontos estratégicos para coibir, entre outras irregularidades, o estacionamento de veículos em local proibido. Os carros que estiverem em áreas não permitidas estarão sujeitos à autuação. Já na trilha do Forno, os agentes fiscalizam a entrada de objetos proibidos.



PASSEIOS DE BARCO CANCELADOS



Em virtude dos fortes ventos, já característicos de Arraial do Cabo, o passeio de barco foi cancelado, ocasionando aumento no fluxo de visitantes nas praias com acesso por trilhas. Dessa forma, torna-se necessário o remanejamento das equipes de fiscalização e apoio, a fim de garantir a segurança e o bom ordenamento das atividades.



As ações da Prefeitura de Arraial do Cabo contam com a participação das secretarias de Segurança Pública, Ambiente e Saneamento, além da Mobilidade Urbana. O objetivo é buscar melhorar a circulação, garantir a segurança de moradores e visitantes, além de preservar a organização dos principais pontos turísticos do município.



A Prefeitura destaca que esse planejamento antecipado é fundamental para minimizar impactos, manter a ordem e assegurar uma melhor experiência tanto para moradores quanto para turistas.