Veículos em locais proibidos - Ascom

Veículos em locais proibidosAscom

Publicado 11/01/2026 23:00

Arraial do Cabo - Uma ação do Grupamento Operacional Ambiental Marítimo (Gopam) resultou em orientações e autuações neste sábado (10), durante rondas de fiscalização em áreas ambientalmente sensíveis de Arraial do Cabo.



Na Lagoa Vermelha, os agentes constataram um veículo atolado em local de acesso proibido. O condutor informou que estaria trabalhando como motorista de aplicativo e que havia entrado na área apenas para deixar passageiros. Segundo ele, ao tentar retornar, o veículo acabou ficando preso na areia. O motorista foi orientado pela equipe e afirmou que deixaria o local assim que conseguisse retirar o carro do atoleiro.



Durante a mesma operação, os agentes receberam a informação de que dois veículos estavam estacionados sobre a vegetação na região conhecida como “curvinha”, na Praia do Pontal. Um fiscal foi acionado e se deslocou até o local. Após uma varredura na área, os proprietários dos veículos foram identificados e autuados pelas irregularidades.



O Gopam é vinculado à Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo e atua na fiscalização e proteção das áreas naturais do município, com foco na preservação ambiental e no cumprimento das normas de ordenamento.