Homem morre afogadoReprodução

Publicado 12/01/2026 14:04

Arraial do Cabo - O fim de semana foi marcado por intenso trabalho das equipes de guarda-vidas de Arraial do Cabo, que atuaram na prevenção e no atendimento de banhistas em diversas praias do município. Entre os dias 8 e 11 de janeiro, de quinta-feira a domingo, os profissionais registraram 12 atendimentos, 196 ações preventivas, 19 resgates no mar e localizaram 12 crianças que haviam se perdido de seus responsáveis.

Entre os casos mais graves, neste domingo (11) um homem de 58 anos morreu afogado na Praia Grande, área sob jurisdição do Corpo de Bombeiros. Segundo relatos, ele recebeu os primeiros socorros no local, mas não resistiu às complicações do afogamento.

No mesmo domingo, outro turista de Minas Gerais, de 54 anos, precisou ser resgatado na Praia do Pontal. Ele foi levado ao Hospital Geral de Arraial do Cabo (HGAC), onde permanece estável e em observação.

Ainda nas Prainhas do Pontal do Atalaia, uma mulher perdeu a consciência na faixa de areia e também foi encaminhada ao HGAC, recebendo atendimento médico imediato.

A Prefeitura reforçou a importância da presença constante dos guarda-vidas, que garantem a segurança de moradores e turistas, atuando rapidamente em situações de risco.