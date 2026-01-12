Homem morre afogadoReprodução
Homem morre afogado na Praia Grande durante fim de semana de muitos resgates em Arraial do Cabo
Turista de 58 anos não resistiu a afogamento; outros banhistas foram resgatados em Pontal e Prainhas do Atalaia
Veículos em locais proibidos são alvo de fiscalização em Arraial do Cabo
Carros sobre vegetação foram registrados durante a ação, realizada na Lagoa Vermelha e na Praia do Pontal
Fiscalização é intensificada no Pontal do Atalaia e Trilha do Forno, neste sábado (10), em Arraial do Cabo
Ações tem como objetivo organizar o estacionamento e o fluxo de moradores e visitantes nos pontos turísticos
Ação policial prende suspeito e apreende drogas em Arraial do Cabo
Operação conjunta do PROEIS e do 25º BPM resultou em prisão por tráfico e outras apreensões após denúncias na cidade
Materiais irregulares são apreendidos na Praia do Forno, em Arraial do Cabo
Durante a operação conjunta, as equipes identificaram equipamentos, itens e mercadorias sendo utilizados e comercializados sem a devida autorização dos órgãos competente
Acidentes são registrados na manhã desta sexta-feira (9) em Arraial do Cabo
Cidades da Região dos Lagos oferecem diversas atrações gratuitas para todas as idades, entre os dias 09 e 11 de dezembro
