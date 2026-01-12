Conflito entre banhistas e kitesurfistas - Reprodução

Publicado 12/01/2026 14:58

Arraial do Cabo - Um desentendimento contínuo entre banhistas e praticantes de kitesurf tem gerado reclamações e preocupação na Ponta da Acaíra, em Arraial do Cabo. Segundo frequentadores, a presença de kitesurfistas vem se aproximando de pessoas que estão na água de forma perigosamente intensa, enquanto os praticantes afirmam que aquela área seria própria e exclusiva para a atividade esportiva.



Frequentadores que denunciam a situação afirmam que a falta de sinalização e de ordenamento claro contribui para o impasse. A falta de demarcação visível de áreas específicas de prática agrava o problema, segundo moradores e visitantes.



Por outro lado, praticantes de kitesurf alegam que a Ponta da Acaíra é tradicionalmente utilizada para o esporte, por suas condições favoráveis – como água plana e ventos constantes – e que, muitas vezes, sentemse prejudicados por terem de desviar constantemente de banhistas. A lagoa é reconhecida nacionalmente como um dos melhores locais para o kitesurf, atraindo adeptos de várias partes do Brasil e do mundo.



Especialistas em esportes náuticos ressaltam que, independentemente de ordenamento formal, a prática deve observar regras de segurança, como analisar o local, manter distância de pessoas na água e terreno livre para lançamento e pouso do kite, além de uso de certificação e instrução adequadas para minimizar riscos.



O local sempre recebeu banhistas e praticantes do esporte, mas com o aumento de frequentadores, o uso do espaço está se tornando um problema.



Moradores pedem que órgãos municipais, ambientais e de turismo promovam diálogo entre as partes, sinalização de áreas específicas e fiscalização, para evitar acidentes e garantir que tanto banhistas quanto praticantes possam usufruir da área com segurança. Sem essas medidas, a convivência tende a seguir conflituosa, especialmente em dias de maior movimento e vento forte.



O que diz a prefeitura



A Prefeitura de Arraial do Cabo informou ao Jornal que o processo para a definição e implementação das regras de ordenamento na Ponta da Acaíra está em fase de estudo e planejamento, com análises técnicas em andamento. O objetivo é garantir a organização do espaço, a preservação ambiental e a segurança de moradores e visitantes, respeitando as características naturais da área. Novas informações serão divulgadas assim que as etapas forem concluídas.