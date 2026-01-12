Governo do Estado do Rio de Janeiro implanta o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - Ascom

Governo do Estado do Rio de Janeiro implanta o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Ascom

Publicado 12/01/2026 14:45

Arraial do Cabo - O Governo do Estado do Rio de Janeiro implantou, nesta segunda-feira (12), o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no município de Arraial do Cabo. A iniciativa é realizada por meio da Secretaria de Estado de Transformação Digital (SETD) e do PRODERJ, dentro do Programa RJ Digital Municípios.

Com a implantação, Arraial do Cabo passa a utilizar o SEI para a tramitação de processos administrativos em meio eletrônico, incluindo documentos como ofícios, memorandos e licitações. O município é o primeiro da Região dos Lagos a adotar oficialmente a ferramenta.

De acordo com o secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, a chegada do sistema ao município tem impacto direto na organização interna da administração pública.

“A chegada do SEI a Arraial do Cabo demonstra como a transformação digital pode impactar diretamente a gestão municipal, trazendo mais eficiência, transparência, sustentabilidade e rapidez aos processos internos, o que se reflete em melhores serviços para o cidadão”, afirmou.

Arraial do Cabo já havia participado de outras ações ligadas à digitalização da gestão pública. Em agosto de 2025, o município conquistou o segundo lugar no Prêmio Maturidade Digital, promovido pela SETD em parceria com o PRODERJ, que reconhece cidades com avanços na área digital.

O prefeito Marcelo Magno (PL) também comentou a implantação do sistema no município.

“Hoje damos um passo importante para modernizar a administração pública de Arraial do Cabo com a implantação do SEI, que trará mais agilidade, transparência, economia de recursos e melhoria dos serviços. Como primeiro município da Região dos Lagos a adotar o sistema, reforçamos nosso compromisso com a transformação digital e com o cidadão”, declarou.

O SEI foi desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e é disponibilizado gratuitamente para estados e municípios. A plataforma é utilizada para a digitalização e gestão de processos administrativos no setor público.

Atualmente, mais de 70% dos municípios do estado do Rio de Janeiro aderiram ao Programa RJ Digital Municípios, iniciativa desenvolvida em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e o TRF4.