Governo do Estado do Rio de Janeiro implanta o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) Ascom
Arraial do Cabo passa a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado
Município se torna o primeiro da Região dos Lagos a adotar plataforma digital para tramitação de processos administrativos
Arraial do Cabo passa a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado
Município se torna o primeiro da Região dos Lagos a adotar plataforma digital para tramitação de processos administrativos
Muro de residência desaba e atinge vários veículos na Prainha, em Arraial do Cabo
Estrutura cedeu em rua sem saída, causou prejuízos materiais e gerou preocupação entre moradores; não houve feridos
Homem morre afogado na Praia Grande durante fim de semana de muitos resgates em Arraial do Cabo
Turista de 58 anos não resistiu a afogamento; outros banhistas foram resgatados em Pontal e Prainhas do Atalaia
Veículos em locais proibidos são alvo de fiscalização em Arraial do Cabo
Carros sobre vegetação foram registrados durante a ação, realizada na Lagoa Vermelha e na Praia do Pontal
Fiscalização é intensificada no Pontal do Atalaia e Trilha do Forno, neste sábado (10), em Arraial do Cabo
Ações tem como objetivo organizar o estacionamento e o fluxo de moradores e visitantes nos pontos turísticos
Ação policial prende suspeito e apreende drogas em Arraial do Cabo
Operação conjunta do PROEIS e do 25º BPM resultou em prisão por tráfico e outras apreensões após denúncias na cidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.