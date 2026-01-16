ExposiçãoReprodução
- Bárbara Villar
- Dora Portugal
- Tânia Muller
- Guilherme
- Jorge Cerqueira
- Nelly Lippi
- Oliveira Celso (in memoriam)
- Seroma
- Paulo Luís (artista convidado)
- Digão (artista convidado)
Palácio das Águias recebe a 2ª edição da exposição "Cabo Frio de Coração"
Evento acontece a partir desta sexta (16), às 19h, e ficará aberta até o dia 28 de fevereiro, com entrada gratuita
