Publicado 16/01/2026 17:45

Cabo Frio - O Palácio das Águias recebe, a partir desta sexta-feira (16), às 19h, a segunda edição da exposição “Cabo Frio de Coração”, uma mostra coletiva que celebra a cidade a partir do olhar sensível de artistas que elegeram Cabo Frio como espaço de vida, inspiração e pertencimento.

Com curadoria de Reinaldo Caó, a exposição reúne obras que traduzem afetos, memórias e vivências construídas a partir da relação cotidiana com o município. Segundo o curador, a proposta da mostra é valorizar a produção artística local e destacar a diversidade de linguagens de criadores que, mesmo vindos de diferentes trajetórias, compartilham um vínculo profundo com a cidade.

“Essa exposição é formada por artistas que escolheram Cabo Frio para viver. Cada obra carrega um pouco dessa relação de amor, identidade e construção coletiva com o território”, explica Reinaldo Caó.

A mostra ficará aberta ao público até o dia 28 de fevereiro, com entrada gratuita. O Palácio das Águias está localizado na Rua Érico Coelho, no Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e feriados, das 13h às 17h.

Participam da exposição os artistas:

- Bruna Letieri

- Bárbara Villar

- Dora Portugal

- Tânia Muller

- Guilherme

- Jorge Cerqueira

- Nelly Lippi

- Oliveira Celso (in memoriam)

- Seroma

- Paulo Luís (artista convidado)

- Digão (artista convidado)