Mulher de 46 anos, procurada pela Justiça do estado de São PauloReprodução/PM

Publicado 16/01/2026 16:07

Cabo Frio - Uma mulher de 46 anos, procurada pela Justiça do estado de São Paulo pelo crime de estelionato, foi presa na última terça-feira (13) no bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. A captura foi realizada por policiais militares após trabalho de monitoramento e informações repassadas pela Central do Disque Denúncia.

A presa foi identificada como Lorena Cristhiane Francisco Pardo, que possuía mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça. De posse das informações, os policiais se dirigiram ao endereço indicado, onde foram recebidos pela própria suspeita.

Lorena foi conduzida inicialmente à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e, em seguida, apresentada à 127ª DP, em Armação dos Búzios, central de flagrantes da região. Após os procedimentos legais, ela permaneceu presa à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade. Informações sobre a localização de foragidos da Justiça ou pontos de tráfico de drogas podem ser repassadas de forma anônima ao Disque Denúncia, pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, pelo WhatsApp anonimizado no número (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.