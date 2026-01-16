Mulher de 46 anos, procurada pela Justiça do estado de São PauloReprodução/PM
Estelionatária de São Paulo é presa em Cabo Frio
A captura foi realizada por policiais militares após trabalho de monitoramento e informações repassadas pela Central do Disque Denúncia
Homem é detido após furto em supermercado e evasão de pagamento em posto de combustíveis em Cabo Frio
Suspeito foi abordado pela Guarda Civil Municipal em Unamar e conduzido à 126ª DP, onde permaneceu preso
Região dos Lagos registra alta ocupação hoteleira para o feriado de São Sebastião
Eventos, festivais e programação esportiva impulsionam a chegada de turistas às cidades da região
Vigilância Sanitária realiza fiscalização em barracas e carrinhos nas praias do Forte e do Peró em Cabo Frio
Ação ocorreu durante a alta temporada e incluiu orientação aos comerciantes e descarte de produtos irregulares
Cabo Frio é o 2º principal destino turístico do Rio de Janeiro em 2025
Levantamento da Buser aponta a cidade na segunda posição entre as mais viajadas do estado no ano passado
Dennis DJ substitui Wesley Safadão no primeiro dia do Festival de Verão de Cabo Frio
Evento segue até domingo (18) e terá Luan Santana, Natanzinho Lima, Lauana Prado, Ana Castela, Simone Mendes e Belo nos dias seguintes, além de artistas locais
