Queda de posteReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - A queda de um poste provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica na Rua Estados Unidos, no bairro Jardim Nautillus, em Cabo Frio, nesta sexta-feira (16).

De acordo com informações apuradas no local, moradores ficaram sem luz a partir das 12h50. O Corpo de Bombeiros foi acionado devido ao risco de explosão, já que fios de alta tensão ficaram expostos após a queda da estrutura.

A área precisou ser isolada por questões de segurança. Durante a ocorrência, não havia previsão para a normalização do serviço, o que gerou transtornos aos moradores da região.