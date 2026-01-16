Queda de posteReprodução
De acordo com informações apuradas no local, moradores ficaram sem luz a partir das 12h50. O Corpo de Bombeiros foi acionado devido ao risco de explosão, já que fios de alta tensão ficaram expostos após a queda da estrutura.
A área precisou ser isolada por questões de segurança. Durante a ocorrência, não havia previsão para a normalização do serviço, o que gerou transtornos aos moradores da região.
