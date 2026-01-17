Festival de Verão recebe 30 mil pessoas - Reprodução

Festival de Verão recebe 30 mil pessoasReprodução

Publicado 17/01/2026 13:39 | Atualizado 17/01/2026 13:40

Cabo Frio - A primeira noite do Festival de Verão de Cabo Frio confirmou o clima de grande sucesso e empolgação do público que lotou o espaço do evento nesta sexta-feira (16). Com cerca de 30 mil pessoas presentes, a estreia foi marcada por apresentações que atravessaram a madrugada e mantiveram a energia elevada do início ao fim.



A programação musical começou com Gusttavo Lima, que entregou um show de aproximadamente duas horas, reunindo grandes sucessos e forte interação com a plateia. Na sequência, Ferrugem levou o pagode ao palco e emocionou o público, que cantou junto do início ao fim da apresentação. Encerrando a noite, Dennis DJ comandou a festa com seu som eletrônico e transformou o local em uma grande pista a céu aberto, tocando até cerca de 5h da manhã.



Além dos shows, a abertura do festival também contou com uma estrutura de grande porte, com palco imponente e planejamento voltado ao conforto e à segurança do público, formado por moradores e turistas. A organização apostou em uma experiência completa para quem escolheu prestigiar o evento logo na primeira noite.



A movimentação intensa também atraiu a presença de autoridades estaduais e municipais. Estiveram no local o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro; o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel; o prefeito de Cordeiro, Leonan Lopes Melhorance; o vice-prefeito de Arraial do Cabo, Diego Silveira; o diretor de eventos, Max Lemos; o secretário de Turismo de Araruama, Thiago Moura; e o secretário de Segurança de São Pedro da Aldeia, Diego Alves. O prefeito de Cabo Frio, Serginho, também compareceu, cumprimentou o governador e deixou o evento pouco depois.



O Festival de Verão de Cabo Frio segue até domingo (18), reunindo grandes nomes da música brasileira e valorizando artistas locais. No sábado (17), sobem ao palco Luan Santana, Natanzinho Lima e Lauana Prado. O encerramento, no domingo (18), será com Ana Castela, Simone Mendes e Belo, reforçando o evento como um dos principais atrativos da alta temporada na Região dos Lagos.