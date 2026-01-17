Naldo Benny é flagrado alimentando gaivotas - Manchete Lagos

Publicado 17/01/2026 15:27

Cabo Frio - O cantor Naldo Benny foi registrado nesta sexta-feira (16) alimentando gaivotas diretamente com as mãos enquanto navegava pelo Canal do Itajuru, em Cabo Frio. A ação ocorreu nas imediações da Ilha do Japonês, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade, e foi acompanhada por turistas que estavam no local.



O que chamou a atenção, no entanto, é que alimentar animais silvestres é uma conduta vedada pela legislação ambiental. Especialistas alertam que esse tipo de prática interfere no comportamento natural das aves, incentivando a aproximação excessiva de humanos e comprometendo o equilíbrio ambiental da região.



Além do impacto ecológico, a interação inadequada entre pessoas e animais silvestres pode gerar riscos à saúde pública e à segurança, especialmente em áreas com grande circulação de visitantes. A oferta de alimentos altera a rotina das aves e pode favorecer situações de conflito ou acidentes.



Segundo testemunhas, o artista teria sido alertado por frequentadores sobre a irregularidade da conduta, mas a ação continuou. Após a repercussão das imagens, a Guarda Marítima esteve no local, e a Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio foi oficialmente informada.



O caso será analisado pelos órgãos competentes e pode resultar em advertência, multa ou outras penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, conforme o resultado da apuração.