Polícia Militar Ronaldo MarquesReprodução

Publicado 19/01/2026 13:14

Cabo Frio - O soldado da Polícia Militar Ronaldo Marques, lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar de Macaé (32º BPM), morreu na madrugada deste domingo (18) após não resistir aos ferimentos provocados por um acidente de trânsito na Estrada da Integração, em Cabo Frio. A morte foi confirmada oficialmente pela corporação.

O policial havia ficado gravemente ferido após o acidente e recebeu atendimento de emergência ainda no local. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão, sendo posteriormente transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, onde permaneceu internado sob cuidados intensivos. Apesar dos esforços da equipe médica, o militar evoluiu a óbito.

Em nota, o 32º BPM manifestou profundo pesar pela perda do soldado, que era conhecido e respeitado entre colegas de farda. A morte de Ronaldo Marques causou comoção no bairro Maria Joaquina, em Cabo Frio, onde ele morava com a família.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente divulgadas e seguem sendo investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não há informações confirmadas sobre velório e sepultamento.