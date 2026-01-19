AcidenteTalk Show dos Lagos
O condomínio possui regras rígidas quanto ao limite de velocidade, justamente pelo grande número de crianças e adolescentes que circulam diariamente pelas ruas internas, o que torna a atenção redobrada fundamental para a segurança dos moradores.
Após momentos de discussão entre as partes envolvidas, a situação foi resolvida de forma consensual. O seguro do veículo do motorista será acionado e ficará responsável por cobrir os danos causados aos veículos atingidos. Não houve registro de feridos.
