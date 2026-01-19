AcidenteTalk Show dos Lagos

Cabo Frio - Um acidente envolvendo um turista foi registrado no Condomínio dos Pássaros, em Cabo Frio, neste final de semana, após o motorista perder o controle do veículo e colidir com três veículos que estavam estacionados no local — dois carros e uma motocicleta. Segundo relatos, o condutor apresentava sinais de embriaguez.

O condomínio possui regras rígidas quanto ao limite de velocidade, justamente pelo grande número de crianças e adolescentes que circulam diariamente pelas ruas internas, o que torna a atenção redobrada fundamental para a segurança dos moradores.

Após momentos de discussão entre as partes envolvidas, a situação foi resolvida de forma consensual. O seguro do veículo do motorista será acionado e ficará responsável por cobrir os danos causados aos veículos atingidos. Não houve registro de feridos.