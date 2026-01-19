126ª DP - Reprodução

126ª DPReprodução

Publicado 19/01/2026 13:16

Cabo Frio - Um homem foi baleado com vários disparos de arma de fogo no início da noite deste domingo (18), na região conhecida como Buraco do Boi, área próxima à Praia do Forte, em Cabo Frio. O caso ocorreu por volta das 19h40 e foi marcado por intensa troca de tiros, segundo relatos de moradores.

De acordo com informações, houve uma tentativa de invasão na região, que abriga uma comunidade próxima à orla. O confronto envolveu armamento pesado e não se restringiu a apenas uma arma, sendo descrito por testemunhas “como uma verdadeira guerra entre facções criminosas”. O barulho dos disparos causou pânico entre moradores e turistas que estavam nas proximidades da praia.

A vítima foi atingida por diversos tiros e caiu gravemente ferida no local. Ainda segundo relatos, o homem foi colocado em um carro por moradores e levado com vida, às pressas, para o Hospital Central de Emergências (HCE).

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) que apura as circunstâncias do confronto e a autoria dos disparos. Ninguém foi preso.