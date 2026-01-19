126ª DPReprodução
Homem é baleado durante troca de tiros no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Confronto aconteceu no início da noite deste domingo (18), próximo à Praia do Forte, e assustou moradores e turistas
Policial militar do 32º BPM morre após acidente de trânsito em Cabo Frio
Soldado Ronaldo Marques não resistiu aos ferimentos causados em colisão registrada na Estrada da Integração, na madrugada deste domingo (18)
Público lota segunda noite do Festival de Verão e transforma Cabo Frio em um grande coro a céu aberto
Shows de Lauana Prado, Luan Santana e Natanzinho Lima reuniram mais de 30 mil pessoas cantando do início ao fim neste sábado (17)
Naldo Benny é flagrado alimentando gaivotas no Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Prática registrada por turistas ocorreu próximo à Ilha do Japonês e é proibida pela legislação ambiental
Com 30 mil pessoas, Festival de Verão de Cabo Frio começa em clima de grande sucesso e shows marcantes
Shows que atravessaram a madrugada, estrutura de grande porte e presença de autoridades marcaram a noite de abertura do evento nesta sexta-feira (16)
Palácio das Águias recebe a 2ª edição da exposição "Cabo Frio de Coração"
Evento acontece a partir desta sexta (16), às 19h, e ficará aberta até o dia 28 de fevereiro, com entrada gratuita
