126ªDPReprodução

Publicado 19/01/2026 15:51

Cabo Frio - Um ataque armado deixou dois homens mortos e um terceiro ferido na manhã desta segunda-feira (19), no bairro Jardim Peró, em Cabo Frio. O crime ocorreu após criminosos invadirem uma residência e efetuarem diversos disparos contra as vítimas.

Segundo informações preliminares, três suspeitos chegaram ao local em um carro. Dois deles estariam fortemente armados, utilizando fuzis e pistolas de alto calibre. O grupo teria entrado no imóvel, retirado as vítimas do interior da casa e, em seguida, realizado os disparos.

Os dois homens baleados morreram ainda no local, antes da chegada do socorro. A terceira vítima foi atingida, mas sobreviveu. Ela recebeu atendimento de emergência e foi encaminhada com vida ao Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos (HMOCS).

Após os trabalhos de perícia, os corpos foram removidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.

A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).Até o momento, não hé informações sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso.