Dois homens são mortos a tiros e um fica ferido em ataque armado no Jardim Peró, em Cabo Frio
Criminosos invadiram residência e executaram vítimas na manhã desta segunda-feira (19); Polícia Civil investiga o caso
Turista embriagado provoca acidente ao perder controle do carro dentro de condomínio em Cabo Frio
Motorista alcoolizado atingiu três veículos estacionados no Condomínio dos Pássaros; prejuízo será coberto pelo seguro
Homem é baleado durante troca de tiros no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Confronto aconteceu no início da noite deste domingo (18), próximo à Praia do Forte, e assustou moradores e turistas
Policial militar do 32º BPM morre após acidente de trânsito em Cabo Frio
Soldado Ronaldo Marques não resistiu aos ferimentos causados em colisão registrada na Estrada da Integração, na madrugada deste domingo (18)
Público lota segunda noite do Festival de Verão e transforma Cabo Frio em um grande coro a céu aberto
Shows de Lauana Prado, Luan Santana e Natanzinho Lima reuniram mais de 30 mil pessoas cantando do início ao fim neste sábado (17)
Naldo Benny é flagrado alimentando gaivotas no Canal do Itajuru, em Cabo Frio
Prática registrada por turistas ocorreu próximo à Ilha do Japonês e é proibida pela legislação ambiental
