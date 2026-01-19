Estádio Correão terá corredor cultural - Ascom

19/01/2026

Cabo Frio - A Rua Dácio Pereira de Souza, lateral ao Estádio Correão, em Cabo Frio, será transformada em um corredor cultural. A iniciativa é resultado de um projeto que prevê intervenções artísticas no entorno do estádio, após a reforma e entrega do equipamento público.



A proposta inclui a produção de um mural de grafite com imagens relacionadas à história do esporte no município e à trajetória da Associação Desportiva Cabofriense.



As obras serão realizadas por artistas locais. O projeto também prevê espaço para artesanato e apresentações musicais em dias de jogos, além da utilização da área como local de circulação para moradores, torcedores e visitantes.



Na manhã desta sexta-feira (16), a Secretaria Municipal de Cultura realizou uma visita técnica ao local, a convite do clube, com o objetivo de alinhar detalhes e planejar a execução das intervenções artísticas e culturais.



Um dos idealizadores da iniciativa é André Felipe, conhecido como André Balada, atual presidente da Cabofriense. Natural de Cabo Frio, André foi revelado pelo clube e atuou como jogador no futebol nacional e internacional. Atualmente, trabalha como comentarista da GE TV.



Sobre o projeto, André declarou:



“É um prazer. A ideia surgiu de um sonho de fazer a Cabofriense ser um ponto turístico na cidade. Uma parte não só de futebol, mas também cultural e familiar. Então a gente começou a sonhar, e tentar trazer um pouquinho do que se faz na Argentina. Aqui, o nosso grupo da cidade é a Cabofriense, então a nossa ideia é essa: mostrar que a Cabofriense é familiar, é cultura. A gente está sonhando com isso e eu estou super ansioso e motivado pra ver esse projeto de pé.”



Entre os agentes culturais que participarão do projeto está o grafiteiro Luis Henrique, conhecido como “Orelha”.



Ele foi convidado para integrar a equipe de artistas responsável pelas intervenções nos muros do estádio. Atuando no grafite desde 2007, ele comentou sobre a participação na iniciativa:



“Eu faço grafite desde 2007 e está sendo um prazer, uma satisfação enorme representar a minha cidade.”



Além do corredor cultural, o projeto inclui a criação de um museu com a história da Cabofriense.



O espaço deverá reunir acervos, registros históricos e materiais relacionados à trajetória do clube e à memória esportiva local.