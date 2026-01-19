Festival de VerãoReprodução
Ao longo de três noites, o Espaço de Eventos recebeu um público estimado, reunindo cerca de 100 mil participantes em uma programação marcada por grandes atrações nacionais, valorização de artistas locais e impacto positivo na economia da cidade.
A abertura, na sexta-feira (16), já deu o tom do que viria pela frente. Cerca de 30 mil pessoas acompanharam uma maratona de shows que atravessou a madrugada. Gusttavo Lima comandou a estreia com um espetáculo de aproximadamente duas horas, seguido por Ferrugem, que levou o pagode ao palco e emocionou o público.
O encerramento ficou por conta de Dennis DJ, que transformou o espaço em uma grande pista de dança até o amanhecer.
A noite inaugural também contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, entre elas o governador Cláudio Castro (PL), prefeitos da região e secretários, reforçando a relevância institucional do evento. O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), esteve no local, cumprimentou o governador e deixou o espaço pouco depois.
No sábado (17), a multidão voltou a tomar conta do local. Mais de 30 mil pessoas acompanharam os shows de Luan Santana, Natanzinho Lima e Lauana Prado, em apresentações marcadas por forte interação com o público, que cantou em coro do início ao fim. A noite também abriu espaço para a artista local Bruna Reis, reforçando a proposta do festival de integrar talentos da região à programação principal.
Além do espetáculo no palco, os reflexos do evento foram sentidos em toda a cidade. A rede hoteleira registrou alta ocupação, bares e restaurantes ficaram movimentados e o comércio local colheu os frutos do aumento no fluxo de visitantes durante o fim de semana.
O encerramento, no domingo, foi marcado por clima de celebração e casa cheia. Ana Castela, Simone Mendes e Belo fecharam a programação diante de um público empolgado, enquanto o artista local Felipe Secco abriu a última noite, mantendo a proposta de valorização cultural regional.
Ao longo dos três dias, a estrutura montada, o planejamento da organização e o esquema de segurança foram pontos destacados pelo público, garantindo conforto e tranquilidade aos frequentadores.
O sucesso de público, aliado ao impacto econômico e à boa avaliação da produção, coloca o Festival de Verão de Cabo Frio como um novo destaque no calendário cultural do município, deixando expectativa para edições futuras ainda maiores.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.