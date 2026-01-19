Festival de Verão - Reprodução

Cabo Frio - O Festival de Verão de Cabo Frio encerrou sua primeira edição neste domingo (18) consolidado como um dos maiores eventos da alta temporada na Região dos Lagos.



Ao longo de três noites, o Espaço de Eventos recebeu um público estimado, reunindo cerca de 100 mil participantes em uma programação marcada por grandes atrações nacionais, valorização de artistas locais e impacto positivo na economia da cidade.



A abertura, na sexta-feira (16), já deu o tom do que viria pela frente. Cerca de 30 mil pessoas acompanharam uma maratona de shows que atravessou a madrugada. Gusttavo Lima comandou a estreia com um espetáculo de aproximadamente duas horas, seguido por Ferrugem, que levou o pagode ao palco e emocionou o público.



O encerramento ficou por conta de Dennis DJ, que transformou o espaço em uma grande pista de dança até o amanhecer.



A noite inaugural também contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, entre elas o governador Cláudio Castro (PL), prefeitos da região e secretários, reforçando a relevância institucional do evento. O prefeito de Cabo Frio, Serginho (PL), esteve no local, cumprimentou o governador e deixou o espaço pouco depois.



No sábado (17), a multidão voltou a tomar conta do local. Mais de 30 mil pessoas acompanharam os shows de Luan Santana, Natanzinho Lima e Lauana Prado, em apresentações marcadas por forte interação com o público, que cantou em coro do início ao fim. A noite também abriu espaço para a artista local Bruna Reis, reforçando a proposta do festival de integrar talentos da região à programação principal.



Além do espetáculo no palco, os reflexos do evento foram sentidos em toda a cidade. A rede hoteleira registrou alta ocupação, bares e restaurantes ficaram movimentados e o comércio local colheu os frutos do aumento no fluxo de visitantes durante o fim de semana.



O encerramento, no domingo, foi marcado por clima de celebração e casa cheia. Ana Castela, Simone Mendes e Belo fecharam a programação diante de um público empolgado, enquanto o artista local Felipe Secco abriu a última noite, mantendo a proposta de valorização cultural regional.



Ao longo dos três dias, a estrutura montada, o planejamento da organização e o esquema de segurança foram pontos destacados pelo público, garantindo conforto e tranquilidade aos frequentadores.



O sucesso de público, aliado ao impacto econômico e à boa avaliação da produção, coloca o Festival de Verão de Cabo Frio como um novo destaque no calendário cultural do município, deixando expectativa para edições futuras ainda maiores.







