Dia Nacional de Combate à Intolerância ReligiosaReprodução

Publicado 20/01/2026 13:27

Cabo Frio - Em alusão ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado em 21 de janeiro, a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove nesta quarta-feira uma programação especial com o tema “Respeito é o que nos une”, destacando a importância do diálogo, da diversidade e da liberdade de crença.



O encontro acontece a partir das 15h, no Gabinete da Secretaria Adjunta de Assistência Social, em Tamoios, localizado na sala 12 do Shopping UnaPark, e é aberto ao público.



A programação conta com a exibição do segundo episódio do documentário “Raízes Ancestrais”, produção que valoriza a ancestralidade, a diversidade religiosa e as tradições culturais de matriz africana, promovendo reflexão sobre identidade, respeito e pertencimento.



Após a exibição, será realizada uma roda de conversa, reunindo representantes religiosos, lideranças comunitárias, gestores públicos e a sociedade civil, com o objetivo de fomentar o diálogo inter-religioso e discutir estratégias de enfrentamento à intolerância religiosa no município.



“A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cabo Frio com a promoção dos direitos humanos, da equidade e do respeito à diversidade, reconhecendo que o combate à intolerância religiosa é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes.

