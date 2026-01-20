Dia Nacional de Combate à Intolerância ReligiosaReprodução
O encontro acontece a partir das 15h, no Gabinete da Secretaria Adjunta de Assistência Social, em Tamoios, localizado na sala 12 do Shopping UnaPark, e é aberto ao público.
A programação conta com a exibição do segundo episódio do documentário “Raízes Ancestrais”, produção que valoriza a ancestralidade, a diversidade religiosa e as tradições culturais de matriz africana, promovendo reflexão sobre identidade, respeito e pertencimento.
Após a exibição, será realizada uma roda de conversa, reunindo representantes religiosos, lideranças comunitárias, gestores públicos e a sociedade civil, com o objetivo de fomentar o diálogo inter-religioso e discutir estratégias de enfrentamento à intolerância religiosa no município.
“A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cabo Frio com a promoção dos direitos humanos, da equidade e do respeito à diversidade, reconhecendo que o combate à intolerância religiosa é um passo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, plural e democrática”, afirmou o secretário municipal de Cultura, Carlos Ernesto Lopes.
