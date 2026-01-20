Motorista de aplicativo - Reprodução

Motorista de aplicativoReprodução

Publicado 20/01/2026 13:38

Cabo Frio - Uma corrida realizada pelo aplicativo 99 terminou em revolta e prejuízo para uma idosa moradora do bairro Jacaré, em Cabo Frio. Um motorista é acusado de aplicar um golpe ao cobrar mais de R$ 1.400 por uma viagem que deveria custar apenas R$ 13,45, retirando praticamente todo o dinheiro que a passageira possuía na conta.

Segundo a família, a corrida aconteceu normalmente na noite da última quinta-feira (15). Ao chegar ao destino, o motorista solicitou que o pagamento fosse feito por QR Code. Sem desconfiar de qualquer irregularidade, a idosa realizou o pagamento ainda dentro do veículo. O problema só foi percebido minutos depois, quando ela chegou em casa e conferiu o comprovante da transação.

Para o choque da família, o valor debitado foi de R$ 1.411,19, quantia muito superior ao preço da corrida e que representava quase todo o saldo disponível na conta da idosa, que tinha cerca de R$ 1.500.

Assim que percebeu o prejuízo, a família tentou entrar em contato com o motorista para pedir explicações e a devolução do dinheiro. No entanto, segundo o relato, o condutor não respondeu às ligações, ignorou mensagens e teria bloqueado qualquer tentativa de contato, reforçando a suspeita de que a cobrança não se tratou de um simples erro.

O motorista foi identificado como Jailton Pereira dos Santos Filho, condutor de um Volkswagen Voyage, ano 2018, de cor prata, com placa QNC8C90, veículo registrado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Para os familiares, a postura adotada após a corrida levanta fortes indícios de má-fé.

A família cobra providências da plataforma 99 e alerta outros usuários para que confiram cuidadosamente os valores antes de concluir qualquer pagamento, principalmente em corridas realizadas à noite.

Até o momento, não houve posicionamento oficial do motorista citado nem manifestação pública da empresa responsável pelo aplicativo sobre o caso.