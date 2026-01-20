Motorista de aplicativoReprodução
Motorista de aplicativo é acusado de aplicar golpe e cobrar mais de R$ 1,4 mil em viagem de idosa em Cabo Frio
Corrida no bairro Jacaré custava R$ 13,45, mas valor debitado via QR Code foi de R$ 1.411,19; motorista teria bloqueado contato após a cobrança
Safadeza de Safadão? Produtora do Festival de Verão promete processar cantor
Cancelamentos de última hora, como o de Cabo Frio, expõem riscos milionários em grandes apresentações, como a que aconteceria na última sexta (16)
Mãe denuncia alta médica com paciente ainda sentindo dores em Cabo Frio
Procurada pelo Jornal, a Prefeitura de Cabo Frio informou, em nota, que o paciente ficou internado devido a uma pneumopatia em investigação, recebeu dreno de tórax colocado por cirurgião torácico e teve alta concedida pela equipe de cirurgia geral
Prefeito alerta para previsão de chuvas intensas e diz que Prefeitura já está em prontidão em Cabo Frio
Gabinete de Crises Climáticas foi ativado e equipes estarão de plantão 24 horas até sexta-feira (23)
Turista mineira é agredida pelo namorado e socorrida pela Guarda em Cabo Frio
Patrulha Maria da Penha prestou atendimento à vítima, e agressor foi preso em flagrante
Homem é agredido após críticas nas redes sociais sobre abordagem na entrada da Praia das Conchas, em Cabo Frio
No mesmo conteúdo, também foram feitas críticas à ausência de fiscalização por parte das autoridades e apontada a necessidade de medidas para organizar o acesso ao local
