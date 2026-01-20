Wesley Safadão - Reprodução redes sociais

Wesley SafadãoReprodução redes sociais

Publicado 20/01/2026 15:41 | Atualizado 20/01/2026 17:01

Cabo Frio - O cancelamento do show de abertura de Wesley Safadão - O cancelamento do show de abertura de Wesley Safadão no Festival de Verão de Cabo Frio , que se apresentaria no primeiro dia do evento, na última sexta (16), provocou uma das piores repercussões já registradas na história recente do evento. Anunciado na véspera da apresentação, o comunicado caiu como um verdadeiro balde de água fria para milhares de fãs que aguardavam o cantor como principal atração da sexta-feira de abertura.

A justificativa apresentada pela equipe do artista foi um suposto "problema de logística", após Safadão participar de um cruzeiro musical encerrado em Santos (SP). No entanto, segundo a produção do festival, o contrato previa deslocamento aéreo direto para Cabo Frio, o que ampliou o desgaste e levantou questionamentos sobre o cumprimento do acordo.

Para conter o impacto junto ao público - cerca de 30 mil pessoas por noite -, a organização anunciou Dennis DJ como substituto, mas a mudança não foi suficiente para evitar críticas, frustração e repercussão negativa nas redes sociais.

"MUITO FRUSTRANTE"

Nas redes sociais, os fãs não deixaram passar a decepção com a atitude do artista. Para muitos, o Festival de Verão era a chance de poder ver o ídolo de perto, ao vivo e a cores. E que, inclusive, escolheram para comprar ingresso da sexta-feira (16) por causa de Safadão.

A reportagem também conversou com outros fãs do cantor, que foram unânimes em demonstrar decepção.

"Eu sou fã do Safadão. Os três dias do evento foram incríveis, o festival arrasou demais, mas o cancelamento dele foi muito frustrante, muito mesmo. Eu estava esperando muito por esse show e é triste também saber que ele não vai poder vir nos outros eventos pela falta de compromisso dele de adiar assim em cima da hora. Muito triste mesmo", desabafou Larissa Borges.

"Fiquei decepcionada com a ausência do Wesley Safadão no show. Fiquei super ansiosa, porque é um artista que nunca fui a um show e era a oportunidade perfeita, mas que foi frustrada. A substituição por outro artista não foi satisfatória pra mim", disse uma moradora de Cabo Frio.

MEDIDAS CABÍVEIS

Em nota, a produtora responsável pelo Festival de Verão - Vivere Entretenimento - reforçou que compreende a insatisfação do público e destaca que o evento foi realizado "com responsabilidade, mantendo sua programação com os demais artistas confirmados. "Todas as medidas cabíveis estão sendo analisadas, sempre com transparência, respeito ao consumidor e compromisso com o público que prestigia o festival".

AÇÃO JUDICIAL E PREJUÍZO

O episódio terá desdobramento no campo jurídico. A produtora confirmou que vai ingressar com ação judicial contra Wesley Safadão para ressarcimento dos prejuízos causados pelo cancelamento.

A ação busca recuperar valores investidos em estrutura, publicidade e logística; responsabilizar o artista e sua equipe pelos danos financeiros e de imagem; criar um precedente no mercado de eventos, diante da reincidência de cancelamentos.

Embora os valores não tenham sido oficialmente divulgados, fontes do mercado apontam que a contratação girava em torno de R$ 1 milhão, considerando cachê e custos operacionais.

HISTÓRICO RECENTE x CREDIBILIDADE

O caso ganha ainda mais peso porque não foi um episódio isolado. No fim de 2025, Wesley Safadão cancelou dois shows em Alagoas, também em evento privado, ampliando o desgaste junto a produtores e contratantes.

O cancelamento do show escancarou um problema que vai além de um simples contratempo artístico. A decisão tomada na véspera afetou diretamente o público, comprometeu o planejamento de um dos maiores eventos do calendário regional e impôs à produção prejuízos financeiros e institucionais relevantes.

Ao optar pelo rompimento definitivo e pela judicialização do caso, a organização do Festival de Verão de Cabo Frio sinaliza uma mudança de postura no mercado de entretenimento: a tolerância com cancelamentos de última hora, especialmente quando se tornam recorrentes, chegou ao limite.

O episódio passa a ser tratado como um divisor de águas no show business, reforçando que credibilidade, compromisso e respeito ao público deixaram de ser diferenciais — tornaram-se exigências. Mesmo artistas de grande porte, com contratos milionários, passam a ser chamados à responsabilidade.

AINDA SEM RESPOSTA OFICIAL

A reportagem também entrou em contato com a assessoria do cantor Wesley Safadão, mas até o fechamento da matéria ninguém havia respondido à solicitação.