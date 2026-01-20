Homem é agredido - Reprodução

Homem é agredidoReprodução

Publicado 20/01/2026 13:31

Cabo Frio - Um homem que atua na divulgação de Cabo Frio, com foco no bairro do Peró, conhecido como Diogo, relatou ter sido agredido após publicar críticas em redes sociais sobre a atuação de trabalhadores na entrada da Praia das Conchas.



Segundo o relato, nos stories publicados no dia anterior, ele criticou a abordagem feita por alguns garçons a motoristas que aguardavam na fila de acesso à praia, prática que, de acordo com o produtor de conteúdo, é proibida pelo poder público municipal.



No mesmo conteúdo, também foram feitas críticas à ausência de fiscalização por parte das autoridades e apontada a necessidade de medidas para organizar o acesso ao local.



Ainda conforme o relato, em uma das publicações iniciais foi utilizada de forma equivocada a palavra “cobrança”, sendo feita posteriormente a correção para “abordagem”. Ele afirma não ter se recusado a se retratar pelo erro.



Após as publicações, trabalhadores que estavam na entrada da praia teriam procurado ele para conversar e afirmado que não concordavam com a atitude atribuída ao agressor. O homem informou que faria uma nova publicação esclarecendo que não havia cobrança, apenas abordagem.



De acordo com o relato, durante esse momento, um homem teria se aproximado e iniciado uma discussão, que evoluiu para agressões verbais, agressão física e ameaças.



O homem afirma que não citou nomes nem fez referência direta a pessoas específicas em suas publicações, limitando-se a relatar a situação observada.



Ainda segundo o relato, a agressão ocorreu em frente à sua residência. Ele informou que pretende adotar as medidas legais cabíveis e buscar seus direitos em relação ao ocorrido.