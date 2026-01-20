DEAMReprodução
Turista mineira é agredida pelo namorado e socorrida pela Guarda em Cabo Frio
Patrulha Maria da Penha prestou atendimento à vítima, e agressor foi preso em flagrante
Motorista de aplicativo é acusado de aplicar golpe e cobrar mais de R$ 1,4 mil em viagem de idosa em Cabo Frio
Corrida no bairro Jacaré custava R$ 13,45, mas valor debitado via QR Code foi de R$ 1.411,19; motorista teria bloqueado contato após a cobrança
Homem é agredido após críticas nas redes sociais sobre abordagem na entrada da Praia das Conchas, em Cabo Frio
No mesmo conteúdo, também foram feitas críticas à ausência de fiscalização por parte das autoridades e apontada a necessidade de medidas para organizar o acesso ao local
Cabo Frio celebra o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa com programação em Tamoios
Evento acontece nesta quarta-feira (21), a partir das 15h, na secretaria Adjunta de Assistência Social
Cabo Frio vive três noites de festa e sucesso com o Festival de Verão
Evento reuniu cerca de 100 mil participantes, grandes atrações nacionais, talentos locais e movimentou a economia durante o fim de semana na Região dos Lagos
Inscrições do primeiro grupo do processo seletivo da Saúde de Cabo Frio terminam na quarta-feira (21)
Candidatos aos cargos dos níveis Fundamental, Médio e Técnico têm até às 16h para efetuar o procedimento online, pelo sistema Prossim
