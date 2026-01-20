DEAM - Reprodução

DEAMReprodução

Publicado 20/01/2026 13:41

Cabo Frio - Uma turista de Minas Gerais foi atendida pela Guarda Civil Municipal de Cabo Frio no sábado (17) após ser agredida física e psicologicamente pelo namorado. O caso aconteceu na Praça da Cidadania e mobilizou equipes da corporação, incluindo a Patrulha Maria da Penha.

O primeiro atendimento foi realizado por agentes do Grupamento Operacional de Trânsito (GOT), que identificaram a situação e acionaram o suporte especializado. Ao chegar ao local, a Patrulha Maria da Penha realizou o acolhimento e a escuta da vítima, que relatou ter sofrido puxões de cabelo, empurrões e agressões psicológicas.

De acordo com o relato, a mulher tentou fugir das agressões ao tentar sair de um veículo em movimento e conseguiu pedir ajuda ao avistar uma viatura da Guarda Civil Municipal que passava pela região.

Diante dos fatos, a vítima e o agressor foram encaminhados à delegacia, onde o homem foi preso em flagrante. A turista recebeu todo o suporte necessário, incluindo a realização de exame de corpo de delito, e foi acompanhada até a pousada onde estava hospedada antes de retornar à sua cidade de origem, em Minas Gerais.

A Guarda Civil Municipal reforça que denúncias de agressões e outros tipos de violência podem ser feitas pelo telefone 153, que funciona 24 horas.