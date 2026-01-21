Dois homens são presos e menor é apreendido - Reprodução/PM

Dois homens são presos e menor é apreendidoReprodução/PM

Publicado 21/01/2026 15:24

Cabo Frio - Dois homens foram presos e um menor apreendido por envolvimento com o tráfico de drogas em Cabo Frio, nesta terça-feira (20).



A ação ocorreu na Avenida Wilson Mendes, no bairro Monte Alegre, e foi realizada por equipes do GAT 1 e do Serviço Reservado do 25º BPM.



Segundo a Polícia Militar, as guarnições receberam informações de que indivíduos estariam no local contabilizando material entorpecente. Ao chegar, eles fugiram em direção ao Dormitório das Garças, entrando em um canal, o que levou as equipes a montar um cerco na região.



Um dos indivíduos foi localizado no quintal de uma residência no Condomínio Ilha do Anjo. Outro foi abordado no meio da lagoa, com o apoio de uma lancha, antes de se afogar. Ele recebeu atendimento médico na UPA do Parque Burle.



Durante buscas, os policiais apreenderam 94 pinos de cocaína, 48 pedras de crack, 26 buchas de maconha, um celular e uma motocicleta Honda XRE 190, preta, sem placa, que após consulta ao chassi foi identificada como produto de furto registrado na 126ª Delegacia de Polícia.



O celular apreendido estava em chamada ativa, registrando informações sobre a movimentação policial. Um terceiro elemento, que monitorava a ação em outro aparelho, foi abordado em seguida.



Os dois maiores foram levados à 126ª DP e permaneceram presos por tráfico de drogas. O menor foi apreendido. Todo o material recolhido foi encaminhado à delegacia.