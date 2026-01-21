IncêndioReprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um princípio de incêndio foi registrado no Quiosque Nosso Quintal, situado na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, na manhã desta quarta-feira (21). O fogo gerou apreensão entre frequentadores e moradores da área, mas foi contido rapidamente com a ação inicial de um bombeiro que se encontrava nas proximidades, contando também com o auxílio de populares.

Em seguida, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e compareceram ao local para adotar os procedimentos de segurança, evitando a reignição das chamas e garantindo a integridade da área. Felizmente, ninguém ficou ferido.

Até o momento, as causas do incêndio não foram informadas oficialmente. O caso segue em apuração para determinar o que provocou o fogo e dimensionar os prejuízos causados à estrutura do quiosque.