Francisco Medina tem apenas 11 anos - Reprodução

Publicado 21/01/2026 15:57

Cabo Frio - O Museu e Casa de Cultura José de Dome, o Charitas, em Cabo Frio, recebe neste sábado (24), das 18h às 21h, a apresentação do jovem músico Francisco do Acordeão. O evento, gratuito e aberto a moradores e visitantes, promete uma noite dedicada à música latino-americana e ao intercâmbio cultural entre povos.



Diretamente da Argentina, Francisco Medina tem apenas 11 anos e já é considerado uma das promessas do acordeão em seu país. Natural de Alto Verde, no sul da província de Tucumán, no departamento de Chicligasta, o menino iniciou os estudos musicais em 2024 e rapidamente chamou atenção pela disciplina, sensibilidade e domínio do instrumento.



A estreia pública do jovem aconteceu em 9 de julho de 2024, data em que se celebra o Dia da Independência da Argentina. Na ocasião, Francisco se apresentou como solista ao interpretar o Hino Nacional Argentino durante a abertura das férias de inverno de sua escola, emocionando o público e marcando o início de uma trajetória artística que passou a ganhar novos espaços.



A apresentação no Charitas reforça a proposta de valorização da cultura e da música como linguagem universal, capaz de unir diferentes gerações e nacionalidades. O público poderá acompanhar de perto o talento e a expressividade de um jovem artista que, mesmo no início da carreira, já demonstra maturidade musical e forte conexão com suas raízes latino-americanas.



O evento integra a programação cultural do espaço e destaca o Charitas como ponto de encontro para manifestações artísticas diversas, promovendo o acesso gratuito à cultura e o fortalecimento dos laços culturais entre países da América Latina.

Divulgação Ascom