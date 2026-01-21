Jailton Pereira dos Santos Filho - Reprodução

Publicado 21/01/2026 16:27

Cabo Frio - A empresa de transporte por aplicativo 99 se manifestou sobre o caso de uma idosa do bairro Jacaré, em Cabo Frio, que teve quase todo o saldo de sua conta retirado após ser cobrada em R$ 1.411,19 por uma corrida que deveria custar R$ 13,45.

Segundo a família, a viagem ocorreu normalmente na noite da última quinta-feira (15). Ao chegar ao destino, o motorista solicitou que o pagamento fosse feito por QR Code. A idosa realizou a transação dentro do veículo, sem desconfiar de irregularidades. O problema só foi percebido minutos depois, quando conferiu o comprovante em casa.

Para o choque da família, o valor debitado foi de R$ 1.411,19, quantia muito superior ao preço da corrida e que representava quase todo o saldo disponível na conta da idosa, que tinha cerca de R$ 1.500.

Em nota, a 99 informou que bloqueou o motorista parceiro da plataforma assim que a denúncia foi registrada na Central de Segurança. A empresa afirmou que uma equipe especializada busca contato com a passageira para oferecer suporte e que está disponível para colaborar com autoridades, se necessário.

A 99 destacou que só consegue mapear, rastrear e agir quando os pagamentos são feitos pelo app, de forma online, seja por cartão de crédito, débito cadastrado ou PIX. A empresa recomenda que os pagamentos sejam realizados pelo 99Pay, conta digital que permite carregar saldo via PIX para corridas, boletos ou recargas de celular.

Em corridas pagas em dinheiro, PIX ou cartão via máquina, a empresa reforça a importância de que o passageiro confira os valores e a confirmação do pagamento antes de sair do carro.

A família relatou que, após perceber o débito acima do valor correto, tentou contato com o motorista para esclarecimentos e devolução do dinheiro, mas não obteve resposta e teve todas as tentativas de comunicação bloqueadas.