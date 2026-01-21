Cabana do Pescador - Reprodução

Publicado 21/01/2026 16:19

Cabo Frio - Foi agendada para o dia 26 de fevereiro a nova audiência pública que vai tratar do futuro da Cabana do Pescador, tradicional ponto turístico de Cabo Frio que permanece interditado. A audiência de conciliação do processo envolvendo o imóvel está marcada para as 15h.

O encontro tem como foco discutir alternativas para a preservação da Cabana do Pescador, que, segundo relatos de moradores, apresenta más condições de conservação e problemas estruturais. Desde que deixou de ser demolida por decisão da Justiça Federal, a cabana aguarda uma definição conjunta entre os governos municipal e federal sobre sua destinação.

Na audiência anterior, a Prefeitura assumiu o compromisso de apresentar um projeto de preservação para o espaço. A proposta escolhida pela gestão previa a transformação do imóvel em um museu, com a inclusão de um bar e a instalação de banheiros.

O Ministério Público Federal (MPF), no entanto, se posicionou contra a implantação do bar e dos banheiros, solicitando a elaboração de um novo projeto com menor impacto ambiental. A expectativa é de que novas propostas para o uso e a preservação da Cabana do Pescador sejam apresentadas durante a audiência do dia 26.