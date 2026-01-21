Cabana do PescadorReprodução
Destino da Cabana do Pescador, em Cabo Frio, volta à pauta em audiência marcada para fevereiro
Reunião deve analisar propostas de preservação do imóvel histórico, que segue interditado no Peró
Destino da Cabana do Pescador, em Cabo Frio, volta à pauta em audiência marcada para fevereiro
Reunião deve analisar propostas de preservação do imóvel histórico, que segue interditado no Peró
Cabo Frio recebe apresentação gratuita de jovem acordeonista argentino no Charitas
Francisco Medina, de 11 anos, se apresenta neste sábado (24) com repertório dedicado à música latino-americana. A entrada é gratuita
Loja tem hidrômetro vandalizado e porta de alumínio furtada em Cabo Frio
Crime ocorreu durante a madrugada no bairro São Cristóvão e causou prejuízos ao comerciante
Dois homens são presos e menor é apreendido em operação contra o tráfico em Cabo Frio
A ação ocorreu na Avenida Wilson Mendes, no bairro Monte Alegre, e foi realizada por equipes do GAT 1 e do Serviço Reservado do 25º BPM
Incêndio atinge quiosque na Praia do Siqueira, em Cabo Frio
Chamas foram controladas rapidamente com ajuda de bombeiro que estava no local; ninguém ficou ferido e causas ainda são apuradas
Corpo encontrado às margens de lagoa em Cabo Frio é identificado
Homem estava desaparecido há cerca de dez dias. Sepultamento está marcado para esta quarta-feira (21), no Cemitério do Jardim Esperança
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.