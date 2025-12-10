Cabana do Pescador - Reprodução

Publicado 10/12/2025 17:13

Cabo Frio - A situação da Cabana do Pescador, um dos patrimônios culturais mais tradicionais de Cabo Frio, continua sob análise da Justiça Federal. Uma nova audiência foi marcada para a próxima quarta-feira (17), em São Pedro da Aldeia, para discutir as condições estruturais do espaço e definir os próximos passos para a recuperação. O local permanece interditado pela Defesa Civil devido ao risco de desabamento.



Localizada no Morro do Vigia, entre a Praia do Peró e a Praia das Conchas, a Cabana do Pescador foi construída no fim da década de 1940 pelos próprios pescadores, como abrigo do vigia responsável por observar os cardumes de tainha. O espaço, tombado como patrimônio histórico e já utilizado como cenário de novelas, voltou a ser motivo de alerta após novas denúncias de deterioração, como tábuas soltas e buracos no deck.



Apesar da interdição e do isolamento realizados pela Prefeitura, muitas pessoas ainda se abrigam sob a estrutura, sem perceber o risco. A Defesa Civil reforça que o uso do local está proibido até que haja garantias de segurança.



Segundo o secretário de Turismo de Cabo Frio, Davi Barcelos, o processo de revitalização está sendo discutido. Ele informou que o projeto de recuperação sustentável da cabana já foi enviado para análise ambiental e apresentado ao Ministério Público Federal. Barcelos afirmou que, depois de um ano de negociações, conseguiu reunir todas as partes envolvidas para buscar uma solução definitiva.



“Tudo indica que no dia 17 agora tudo se resolva e a gente vai dar um novo passo, manter esse atrativo turístico realmente requalificado”, disse o secretário, destacando que o prefeito deu aval para seguir com as tratativas. Ele afirmou ainda que a expectativa é de que a audiência traga novidades positivas sobre o futuro da estrutura.



Enquanto o impasse judicial continua, a Cabana dos Pescadores segue interditada e sem previsão de reabertura. A audiência será decisiva para determinar as medidas necessárias para garantir a segurança dos pescadores, moradores e visitantes que frequentam a região.