Um revólver calibre 38, municiado com seis munições intactasReprodução/PM
Armado e de tornozeleira, homem é preso durante patrulhamento no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Revólver calibre 38 com seis munições foi encontrado durante abordagem policial na noite desta quarta-feira (21); mulher que acompanhava o suspeito foi ouvida e liberada
Motorista de aplicativo de Cabo Frio devolve R$ 1,4 mil e alega que houve um mal-entendido
Caso envolvendo corrida com passageira idosa segue sob apuração da Polícia, enquanto plataforma mantém bloqueio do condutor
Aplicativo da 99 se pronuncia sobre motorista acusado de cobrar mais de R$ 1,4 mil de idosa em Cabo Frio
Empresa disse que bloqueou motorista após denúncia e ofereceu suporte à passageira
Destino da Cabana do Pescador, em Cabo Frio, volta à pauta em audiência marcada para fevereiro
Reunião deve analisar propostas de preservação do imóvel histórico, que segue interditado no Peró
Cabo Frio recebe apresentação gratuita de jovem acordeonista argentino no Charitas
Francisco Medina, de 11 anos, se apresenta neste sábado (24) com repertório dedicado à música latino-americana. A entrada é gratuita
Loja tem hidrômetro vandalizado e porta de alumínio furtada em Cabo Frio
Crime ocorreu durante a madrugada no bairro São Cristóvão e causou prejuízos ao comerciante
