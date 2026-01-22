Um revólver calibre 38, municiado com seis munições intactas - Reprodução/PM

Um revólver calibre 38, municiado com seis munições intactasReprodução/PM

Publicado 22/01/2026 14:19

Cabo Frio - Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (21) após ser flagrado portando uma arma de fogo durante um patrulhamento da Polícia Militar na localidade conhecida como Buraco do Boi, em Cabo Frio. A ocorrência foi registrada por volta das 20h46, na Rua Antônio Feliciano de Almeida.

Segundo a PM, a guarnição realizava patrulhamento de rotina quando recebeu informações sobre possíveis disparos de arma de fogo na região. Ao chegar ao local indicado, os agentes avistaram um casal e decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram na cintura do suspeito, identificado como W.B.B., de 24 anos, um revólver calibre 38, municiado com seis munições intactas. Um aparelho celular também foi apreendido.

A mulher que estava com o acusado, de 24 anos, foi encaminhada à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) na condição de testemunha, onde prestou depoimento e foi liberada.

O homem permaneceu preso e foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele possui uma anotação criminal anterior por tráfico de drogas e fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento da abordagem.

O caso foi registrado na 126ª DP e seguirá sob investigação da Polícia Civil.