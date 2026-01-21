Jailton Pereira dos Santos Filho - Reprodução

Jailton Pereira dos Santos FilhoReprodução

Publicado 21/01/2026 18:51

Cabo Frio - O motorista de aplicativo Jailton Pereira dos Santos Filho compareceu à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, nesta quarta-feira (21), para prestar esclarecimentos sobre uma corrida realizada na última quinta (15), entre os bairros Jacaré e Peró, envolvendo uma passageira idosa. O motorista de aplicativo Jailton Pereira dos Santos Filho compareceu à 126ª Delegacia de Polícia, em Cabo Frio, nesta quarta-feira (21), para prestar esclarecimentos sobre uma corrida realizada na última quinta (15), entre os bairros Jacaré e Peró, envolvendo uma passageira idosa. Na ocasião, foi feita a devolução do valor de R$ 1.411,19 à conta da passageira, por meio de transferência via PIX, com orientação da autoridade policial.

O caso segue sob investigação. Segundo o motorista, ele não teria percebido o valor transferido no momento da corrida, pois não conferia individualmente os valores recebidos ao longo do dia. Ele informou ainda que o pagamento teria sido feito após a passageira acessar um QR Code fixado na parte traseira do veículo, e que a transferência teria ocorrido de forma equivocada.

De acordo com a versão apresentada por Jailton, ele identificou o valor na conta apenas na sexta (16) e optou por aguardar contato da passageira, por receio de um possível golpe envolvendo contestação de transferências via PIX.

Segundo ele, nenhuma ligação ou mensagem foi recebida em seus contatos. O motorista também informou que, após o encerramento da corrida, a plataforma bloqueia automaticamente o contato direto entre passageiro e motorista.

Ainda conforme o relato, o valor permaneceu na conta até que houvesse uma solicitação formal para devolução. Posteriormente, a plataforma 99 suspendeu de forma definitiva o acesso do motorista, após o registro da denúncia.

Familiares do motorista relataram preocupação com mensagens publicadas em redes sociais, nas quais há ameaças e incitação à violência, após a divulgação de imagem pessoal, placa, modelo e cor do veículo. Também informaram que a suspensão da conta resultou na interrupção da principal fonte de renda da família.

O motorista atuava na plataforma há mais de dois anos, com mais de 10 mil corridas registradas. Segundo a família, não havia histórico de ocorrências anteriores.

Em nota, a 99 informou que bloqueou o motorista parceiro assim que a denúncia foi registrada em sua Central de Segurança. A empresa afirmou que uma equipe especializada tenta contato com a passageira para oferecer suporte e que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

A empresa esclareceu que o rastreamento e a verificação de pagamentos ocorrem quando as transações são feitas diretamente pelo aplicativo, por meio de cartão de crédito, débito ou PIX. A plataforma recomenda o uso do 99Pay, conta digital integrada ao aplicativo.

Em pagamentos realizados fora do sistema, como dinheiro, PIX direto ou cartão por máquina, a empresa orienta que o passageiro confira o valor antes de encerrar a corrida.