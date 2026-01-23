Hericles Wilton da Silva Nascimento, conhecido como "Negueba", de 25 anos - Reprodução/Disque denúncia

Hericles Wilton da Silva Nascimento, conhecido como "Negueba", de 25 anosReprodução/Disque denúncia

Publicado 23/01/2026 14:35

Cabo Frio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (22), um cartaz com o objetivo de obter informações que levem à localização e prisão de Hericles Wilton da Silva Nascimento, conhecido como “Negueba”, de 25 anos. Ele é acusado de envolvimento em um homicídio ocorrido em julho de 2018, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, e atualmente é considerado foragido do sistema prisional.



A ação visa auxiliar as investigações do 25º BPM e das 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP) e 127ª DP de Armação de Búzios (127ª DP). Segundo a polícia, Hericles encontra-se evadido desde o dia 18 de outubro de 2023, quando não retornou à unidade prisional após receber o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL).



De acordo com os autos do processo, o crime aconteceu no dia 13 de julho de 2018, por volta das 12h, na Estrada Velha de Búzios, em frente à Escola Municipal Maria Daria. Na ocasião, Hericles e um comparsa teriam agredido Saulo Lisboa da Silva Figueiredo com socos, chutes e disparos de arma de fogo, causando ferimentos que levaram à morte da vítima. A motivação, segundo a investigação, teria sido uma briga ocorrida dias antes entre o acusado e a vítima.



Hericles foi preso cerca de dois meses após o crime e condenado a 12 anos de reclusão em regime fechado por homicídio qualificado. Em julho de 2023, progrediu para o regime semiaberto. Após a evasão, a Justiça expediu um mandado de prisão por recaptura, determinando o cumprimento do restante da pena, que é de oito anos e seis meses, em regime semiaberto.



As investigações apontam que o acusado costuma circular por bairros como Porto do Carro e Reserva do Peró, em Cabo Frio, além do bairro Colina, em São Pedro da Aldeia. Ele também estaria frequentemente nas imediações do Condomínio Monte Carlo, do Minha Casa Minha Vida e da região do Valão, no Jardim Esperança.



O Disque Denúncia reforça que qualquer informação sobre o paradeiro do foragido pode ser repassada de forma totalmente anônima, pelos seguintes canais:



- Central de atendimento: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.