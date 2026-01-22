Faetec Cabo Frio - Reprodução

Faetec Cabo FrioReprodução

Publicado 22/01/2026 18:28

Cabo Frio - As inscrições para os cursos de Formação Inicial e Continuada da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) em Cabo Frio permanecem abertas até o próximo domingo (25).

A iniciativa oferece 566 vagas gratuitas destinadas exclusivamente a mulheres, com aulas presenciais em unidades localizadas no município e no distrito de Tamoios.

A ação é realizada por meio da Secretaria Adjunta de Políticas Públicas da Mulher, em parceria com a Secretaria Estadual da Mulher e a Faetec, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As inscrições devem ser feitas até às 23h59 do dia 25 de janeiro, exclusivamente pelo site oficial da Faetec.

Cada candidata pode se inscrever em até quatro cursos utilizando o CPF. A idade mínima e o nível de escolaridade exigidos variam de acordo com a formação escolhida.

Os cursos têm duração de 20 semanas e não há cobrança de taxa para participação. As atividades serão realizadas de forma presencial nas unidades disponíveis em Cabo Frio e Tamoios.

A secretária adjunta de Políticas Públicas da Mulher, Bárbara Caetano, comentou a iniciativa: “Essa é uma oportunidade de fortalecer a autonomia das mulheres, ampliar conhecimentos e aumentar as chances de inserção no mercado de trabalho”.