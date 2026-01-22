Faetec Cabo FrioReprodução
Cursos gratuitos da Faetec em Cabo Frio têm inscrições abertas até domingo (25)
Vagas são exclusivas para mulheres, com aulas presenciais no município e em Tamoios
Moto vai parar debaixo de ônibus no Centro de Cabo Frio
Segundo a Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos nos dedos das mãos e foi socorrido
Armado e de tornozeleira, homem é preso durante patrulhamento no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Revólver calibre 38 com seis munições foi encontrado durante abordagem policial na noite desta quarta-feira (21); mulher que acompanhava o suspeito foi ouvida e liberada
Motorista de aplicativo de Cabo Frio devolve R$ 1,4 mil e alega que houve um mal-entendido
Caso envolvendo corrida com passageira idosa segue sob apuração da Polícia, enquanto plataforma mantém bloqueio do condutor
Aplicativo da 99 se pronuncia sobre motorista acusado de cobrar mais de R$ 1,4 mil de idosa em Cabo Frio
Empresa disse que bloqueou motorista após denúncia e ofereceu suporte à passageira
Destino da Cabana do Pescador, em Cabo Frio, volta à pauta em audiência marcada para fevereiro
Reunião deve analisar propostas de preservação do imóvel histórico, que segue interditado no Peró
