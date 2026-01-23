Prefeito Dr. Serginho, primeira-dama Aline Rabelo Rangel Azevedo e o presidente do Legislativo, vereador Vagne Simão - Reprodução

Publicado 23/01/2026 14:43

Cabo Frio - A Câmara Municipal de Cabo Frio decretou, nesta sexta-feira (23), luto oficial de três dias em razão do falecimento da primeira-dama do município, Aline Rabelo Rangel Azevedo, aos 45 anos. O Ato nº 01/2026, assinado pelo presidente do Legislativo, vereador Vagne Simão, reconhece a relevância da atuação de Aline na vida social e comunitária da cidade, prestando justa homenagem à sua memória.

Durante o período de luto, as bandeiras do prédio do Legislativo serão hasteadas a meio-mastro.

“Manifestamos nossa solidariedade ao prefeito Dr. Serginho, às filhas, familiares e amigos de Aline. Cabo Frio perde uma mulher de fé, admirada por sua força, dignidade e dedicação à cidade. Neste momento de dor, que Deus conforte a todos”, declarou o presidente da Câmara.

Aline era advogada, mãe de duas filhas e vinha enfrentando uma luta contra o câncer. A cidade se prepara para se despedir da primeira-dama neste sábado (24). O velório será realizado a partir das 8h na Igreja Matriz Auxiliar de Nossa Senhora da Assunção, no Centro de Cabo Frio. Às 11h, será celebrada uma Missa de Corpo Presente, seguida do sepultamento no Cemitério Santa Izabel. A cerimônia é aberta a todos que desejarem prestar suas últimas homenagens.