Prefeito Dr. Serginho, primeira-dama Aline Rabelo Rangel Azevedo e o presidente do Legislativo, vereador Vagne SimãoReprodução
Câmara de Cabo Frio decreta luto oficial pelo falecimento da primeira-dama Aline Rabelo
Durante o período de luto, as bandeiras do prédio do Legislativo serão hasteadas a meio-mastro
Disque Denúncia divulga cartaz e pede ajuda para localizar foragido por homicídio em Cabo Frio
Crime ocorreu em 2018, no Jardim Esperança; condenado a 12 anos de prisão, acusado não retornou após benefício da Visita Periódica ao Lar
Morre Aline Rabelo Azevedo, primeira-dama de Cabo Frio
Esposa do prefeito Dr. Serginho, Aline lutava há mais de dois anos contra o câncer e deixa duas filhas; velório será neste sábado na Igreja Matriz Auxiliar Nossa Senhora da Assunção
Cursos gratuitos da Faetec em Cabo Frio têm inscrições abertas até domingo (25)
Vagas são exclusivas para mulheres, com aulas presenciais no município e em Tamoios
Moto vai parar debaixo de ônibus no Centro de Cabo Frio
Segundo a Polícia Militar, o motociclista sofreu ferimentos nos dedos das mãos e foi socorrido
Armado e de tornozeleira, homem é preso durante patrulhamento no Buraco do Boi, em Cabo Frio
Revólver calibre 38 com seis munições foi encontrado durante abordagem policial na noite desta quarta-feira (21); mulher que acompanhava o suspeito foi ouvida e liberada
