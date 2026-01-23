Prefeito Dr Serginho, Aline, vice-prefeito Miguel Alencar e sua esposa - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/01/2026 18:45

Cabo Frio - A morte de Aline Rabelo Rangel Azevedo, aos 45 anos, primeira-dama de Cabo Frio e esposa do prefeito Dr. Serginho, segue comovendo a cidade e provocando uma ampla corrente de solidariedade em todo o estado do Rio de Janeiro. Desde a confirmação do falecimento, na manhã desta sexta-feira (23), manifestações públicas de pesar, incluindo o governador do Estado e o presidente da Câmara Municipal, passaram a ocupar as redes sociais de autoridades, lideranças políticas e entidades, que destacam a trajetória humana de Aline e prestam apoio à família neste momento de dor.



Em Cabo Frio, o vice-prefeito Miguel Alencar (União) ressaltou a sensibilidade, a generosidade e o compromisso de Aline com as causas humanas. Em sua mensagem, destacou o legado de empatia e simplicidade deixado pela primeira-dama, além de manifestar solidariedade ao prefeito Dr. Serginho e às filhas, desejando conforto e amparo à família.

A comoção também ultrapassou os limites da Região dos Lagos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), se manifestou publicamente, expressando solidariedade ao prefeito de Cabo Frio e aos filhos, com votos de conforto neste momento de profunda dor.

A deputada federal Soraya Santos (PL) manifestou profundo pesar pelo falecimento de Aline Rabelo, primeira-dama de Cabo Frio. Em mensagem, a parlamentar destacou a trajetória de Aline como exemplo de força, sensibilidade e dignidade, ressaltando o legado humano deixado por ela junto à família, aos amigos e a todos que conviveram com sua caminhada.



Soraya enfatizou a coragem com que Aline enfrentou a doença, bem como sua atuação marcada pelo acolhimento, pelo cuidado com as pessoas e pelo amor à família. Segundo a deputada, Aline deixa uma referência inspiradora sobre o verdadeiro significado de ser mulher, esposa, mãe e ser humano.



A parlamentar expressou solidariedade ao prefeito Dr. Serginho, às filhas do casal e a todos os familiares, desejando conforto, força e amparo espiritual neste momento de profunda dor.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL), manifestou profundo pesar pelo falecimento de Aline Rabelo Azevedo, primeira-dama de Cabo Frio. Em mensagem, Altineu expressou solidariedade ao prefeito Dr. Serginho, às filhas, familiares e amigos, desejando que Deus conforte os corações e conceda força para atravessar este momento de profunda dor.

Na região, prefeitos e lideranças municipais também prestaram homenagens. Em Araruama, a prefeita Daniela Soares (PL) lamentou a perda e se solidarizou com a família, afirmando manter orações para que Deus conceda força e consolo a todos. Já o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), destacou a força, a sensibilidade e o carinho que marcaram a trajetória de Aline, ressaltando o exemplo de amor, dignidade e resistência deixado por ela.

Em Arraial do Cabo, o prefeito Marcelo Magno (PL) também se manifestou, desejando conforto à família e destacando o sentimento de união entre os municípios da Região dos Lagos diante da perda. As homenagens, segundo ele, refletem o respeito e a admiração pela primeira-dama.

A Prefeitura de Armação dos Búzios manifestou profundo pesar pelo falecimento de Aline Rabelo, primeira-dama do município de Cabo Frio. Em nota, o governo buziano se solidarizou com os familiares, amigos, com o prefeito Dr. Serginho e com toda a população cabo-friense, diante da perda precoce e irreparável. A administração municipal destacou ainda o respeito à memória de Aline e afirmou que Búzios se une a Cabo Frio neste momento de luto, desejando força, acolhimento e conforto aos corações enlutados.

O falecimento de Aline também impactou o cenário político. O ex-prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, além de manifestar pesar e solidariedade à família, anunciou o cancelamento de um grande evento político que seria realizado nesta sexta-feira, reunindo lideranças estaduais articuladas para sua campanha. Segundo Vantoil, a decisão foi tomada em sinal de respeito e luto, suspendendo toda a programação prevista em memória de Aline.

A diretoria colegiada do Sepe Lagos (Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro – Núcleo Lagos) manifestou profundo pesar pelo falecimento de Aline Rabelo Rangel Azevedo, primeira-dama de Cabo Frio. Em nota, a entidade prestou solidariedade às filhas, familiares e amigos, desejando força e serenidade para enfrentar a perda. O sindicato também expressou apoio e respeito neste momento de luto.

Entidades representativas também se somaram às manifestações. A Associação de Hotéis de Turismo de Cabo Frio (AHeTUR) divulgou nota lamentando a morte da primeira-dama e prestando solidariedade aos familiares, amigos e à população cabo-friense.