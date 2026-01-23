10 cápsulas de cocaína, 13 trouxinhas de maconha e 44 pedras de crack, e uma motocicleta abandonadaReprodução/PM
De acordo com a ocorrência, os policiais atuavam com o objetivo de coibir disputas entre traficantes quando avistaram diversos indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a presença da guarnição, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, dando início a uma troca de tiros.
Após o confronto, os envolvidos fugiram do local e não foi possível identificá-los. Durante buscas na área onde os suspeitos foram inicialmente avistados, os policiais encontraram uma motocicleta Honda CG 160, de cor azul, sem placa e com a numeração do chassi raspada, além de uma sacola contendo material entorpecente.
No total, foram apreendidas 10 cápsulas de cocaína, 13 trouxinhas de maconha e 44 pedras de crack, além da motocicleta abandonada.
Todo o material foi encaminhado e apresentado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pelas autoridades competentes.
