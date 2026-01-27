Bernardo Alcântara, Marcelo Magno, Diego Silveira e Suzane Ribeiro Reprodução
Ao lado do vice-prefeito Diego Silveira (MDB), do secretário municipal de Educação, Bernardo Alcântara, e da diretora pedagógica Suzane Ribeiro, o prefeito esclareceu que o sorteio promovido pela Secretaria de Educação tem como objetivo apenas definir a unidade escolar onde cada criança será matriculada. Segundo ele, todas as famílias que realizaram a inscrição terão a vaga garantida.
O resultado consolida um marco da política educacional do município. De acordo com Marcelo Magno, o avanço é fruto de planejamento e investimentos contínuos na rede municipal. Em 2021, Arraial do Cabo oferecia 135 vagas em educação infantil em tempo integral. Em 2026, esse número já ultrapassa 1.500 vagas, refletindo a expansão da estrutura e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à primeira infância.
