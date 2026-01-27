Fabinho Costa e Tarciso Salles - Rádio RCFM

Publicado 27/01/2026 13:23 | Atualizado 27/01/2026 13:24

Iguaba Grande - PASSO HISTÓRICO NA SEGURANÇA



O prefeito Fabinho Costa (CID) fez o lançamento da pedra fundamental do Destacamento do Corpo de Bombeiros Militar e deu um passo histórico na segurança pública e na proteção civil de Iguaba Grande. A cerimônia aconteceu na manhã desta terça-feira (27), no terreno ao lado da UPA, e marca o início de uma antiga reivindicação da população que começa, enfim, a sair do papel.



A chegada da unidade é fruto da articulação entre a Prefeitura e o governo do Estado. Presente ao evento, o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, explicou que a demanda foi apresentada logo no início do mandato. "Logo que o prefeito assumiu o mandato, ele esteve conosco no comando geral e externou essa necessidade. Nós já tínhamos o projeto de expansão do Corpo de Bombeiros e unimos o útil ao agradável, aumentando a capilaridade da corporação", afirmou.



O coronel destacou ainda que o Estado já investiu mais de R$ 1 bilhão na corporação e informou que a previsão é que o destacamento de Iguaba seja inaugurado entre 90 e 120 dias. "A instalação de novas unidades reduz o tempo de resposta e beneficia todo o Estado", completou.

RESPOSTA RÁPIDA E IMPACTO REGIONAL



Atualmente atendida pelo destacamento de São Pedro da Aldeia, Iguaba enfrenta um tempo médio de resposta de cerca de 17 minutos em ocorrências. Com a nova unidade, a expectativa é reduzir esse intervalo para 5 a 8 minutos, uma queda de até 70%, considerada decisiva em situações de emergência.



Para Fabinho, o investimento vai além da segurança. "Todo investimento em segurança atrai pessoas. Ninguém leva sua família para um local que não é seguro. Por isso essa sempre foi uma prioridade do nosso governo”, afirmou, ao agradecer o apoio do governador Cláudio Castro e do comando do Corpo de Bombeiros. O prefeito também reforçou a integração das forças locais: “Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e Defesa Civil já trabalham juntas, e com o Corpo de Bombeiros não será diferente. Quando as forças se unem, quem ganha é a população".



O alcance da iniciativa é regional. O secretário executivo do Conderlagos, Vantoil Martins, destacou a posição estratégica do município. "Iguaba está no coração da Região dos Lagos, com acessos como a Via Lagos e a RJ-106. Esse posto vai garantir respostas mais rápidas em acidentes, salvamentos, afogamentos na laguna e também contribuir para o desenvolvimento econômico de toda a região", avaliou.