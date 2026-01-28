Magno Dheco (MDB) alterou a Lei Orgânica Municipal, antecipando o pleito e abrindo caminho para disputar novamente o cargo - Ascom

Araruama - O cenário político da Câmara Municipal de Araruama entrou em ebulição após a antecipação da eleição da Mesa Diretora, decisão conduzida pelo atual presidente da Casa, Magno Dheco (MDB). A alteração no cronograma tradicional do pleito interno passou a concentrar atenções entre os vereadores e gerou repercussão fora do plenário.

Para viabilizar a medida, a Câmara aprovou mudanças na Lei Orgânica Municipal, abrindo a possibilidade de recondução da atual presidência. Nos bastidores, o movimento é interpretado de diferentes formas: enquanto aliados defendem a legalidade do processo, críticos apontam questionamentos jurídicos e levantam dúvidas quanto à constitucionalidade da antecipação.

A articulação liderada por Dheco intensificou as conversas internas e ampliou o clima de disputa no Legislativo. Parlamentares avaliam, de forma reservada, que o tema pode avançar para análise técnica em instâncias externas, caso haja contestação formal.

Nesse sentido, a coluna solicitou o posicionamento de cada um dos vereadores da Casa sobre o assunto, mas até o fechamento. Só tivemos a confirmação de apenas um dos parlamentares, Elói Ramalho (SD), que por telefone disse que iria votar a favor da recondução de Dheco.