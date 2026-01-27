Prefeita Daniela Soares (PL) Reprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), utilizou as redes sociais para anunciar a programação comemorativa dos 167 anos do município, destacando o modelo de gestão adotado pela administração: celebração popular com responsabilidade fiscal.

Segundo a prefeita, as festividades contarão com o Record Sunset Rio, evento que será realizado por meio de uma parceria com a TV Record e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, garantindo atrações de destaque da música brasileira sem qualquer custo para os cofres públicos municipais.

A programação acontecerá entre os dias 5 e 8 de fevereiro, com entrada totalmente gratuita, e vai contar com Cláudia Leite, Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho.

Para Daniela, a iniciativa simboliza um presente coletivo à cidade.

Confira o vídeo abaixo: