Prefeita Daniela Soares (PL) Reprodução
Segundo a prefeita, as festividades contarão com o Record Sunset Rio, evento que será realizado por meio de uma parceria com a TV Record e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, garantindo atrações de destaque da música brasileira sem qualquer custo para os cofres públicos municipais.
A programação acontecerá entre os dias 5 e 8 de fevereiro, com entrada totalmente gratuita, e vai contar com Cláudia Leite, Luan Santana, Calcinha Preta e Mumuzinho.
Para Daniela, a iniciativa simboliza um presente coletivo à cidade.
Confira o vídeo abaixo:
