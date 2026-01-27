Artistas confirmados - Reprodução

Artistas confirmados Reprodução

Publicado 27/01/2026 13:39

Araruama - Araruama completa 167 anos de emancipação política e contará com uma programação musical entre os dias 5 e 8 de fevereiro.

O município recebe o Record Sunset Rio, evento realizado pela Record Rio, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro. As apresentações acontecem na orla do Centro e têm acesso gratuito.

De acordo com a organização, o evento não gera custos para a Prefeitura de Araruama. Os shows estão programados para começar às 21h, ao longo de quatro noites consecutivas.

A abertura ocorre no dia 5 de fevereiro, com apresentação da cantora Cláudia Leitte. No repertório estão músicas como “Extravasa”, “Beijar na Boca”, “Largadinho”, “Amor Perfeito” e “Bola de Sabão”.

No dia 6 de fevereiro, data oficial do aniversário do município, o cantor Luan Santana se apresenta como atração principal. Entre as canções previstas estão “Meteoro”, “Te Esperando”, “Amar Não É Pecado”, “Escreve Aí” e “Quando a Bad Bater”.

A programação segue no sábado, 7 de fevereiro, com show da banda Calcinha Preta. O grupo apresenta músicas como “Manchete dos Jornais”, “Louca Por Ti”, “Agora Estou Sofrendo”, “Hoje à Noite” e “Você Não Vale Nada”.

O encerramento do evento acontece no domingo, 8 de fevereiro, com apresentação do cantor Mumuzinho. O repertório inclui canções como “Fulminante”, “Eu Mereço Ser Feliz”, “Curto Circuito”, “Te Amo” e “Por Te Amar”.

A prefeita Daniela Soares (PL) comentou sobre a realização do evento e as parcerias envolvidas. “O evento é realizado pela Record, com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e não gera nenhum custo para a Prefeitura de Araruama. Além de oferecer uma grande programação para a população, parcerias como essa ajudam a movimentar a economia local, com hotéis cheios, restaurantes e comércio, e também é muito importante pra incentivar o turismo na nossa cidade. Então eu convido toda a população pra vir festejar com a gente o aniversário da nossa Araruama, que será histórico”, afirmou.

O Record Sunset Rio integra as comemorações oficiais do aniversário de Araruama e reúne apresentações musicais ao longo de quatro dias.