Record Sunset Rio marca comemoração dos 167 anos de Araruama com quatro dias de shows
Shows gratuitos na orla do Centro animam a população entre os dias 5 e 8 de fevereiro
Fabinho Costa lança pedra fundamental do Destacamento dos Bombeiros em Iguaba
Unidade deve ser inaugurada entre 90 e 120 dias e representa avanço histórico na segurança pública e na proteção civil do município
Arraial do Cabo zera fila da educação infantil em tempo integral pelo 2º ano consecutivo
Prefeito Marcelo Magno (PL) esclarece sorteio de vagas e destaca expansão da rede municipal: município saltou de 135 vagas em 2021 para mais de 1.500 em 2026
Araruama dá largada no Carnaval 2026 com Esquenta em Praia Seca e Praia do Gavião
Mesmo com chuva fina, foliões participaram das apresentações e entraram no clima da festa neste domingo (25)
Araruama será sede do 42º Batalhão da Polícia Militar e fortalece segurança pública na Região dos Lagos
A medida integra a reestruturação administrativa e operacional da corporação, anunciada nesta segunda-feira (26) pela Secretaria Estadual de Polícia Militar
Carnaval começa mais cedo em Araruama com shows gratuitos na orla da lagoa neste domingo (25)
Esquenta de Carnaval abre programação oficial a partir das 16h, com show da Banda Rosalu em Praia Seca. No mesmo horário, a Praia do Gavião recebe o cantor Lucas Silva
