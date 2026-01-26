Esquenta de Carnaval - Ascom

Araruama - A Prefeitura de Araruama abriu oficialmente, neste domingo (25), a programação do Carnaval 2026 com o Esquenta de Carnaval, realizado simultaneamente em Praia Seca e na Praia do Gavião. Apesar do tempo instável e da chuva fina ao longo do dia, a animação tomou conta da orla e reuniu moradores e visitantes para dar início ao período festivo no município.



Em Praia Seca, a Banda Rosalu comandou a festa em cima do trio elétrico, levando um repertório animado que embalou os foliões presentes. Já na Praia do Gavião, o cantor Lucas Silva se apresentou também em um trio elétrico, garantindo música e diversão ao público que acompanhou o evento no local.



As apresentações aconteceram ao mesmo tempo nos dois pontos, marcando o começo das ações carnavalescas na cidade e antecipando o clima de festa que deve movimentar Araruama nos próximos dias.



De acordo com o secretário municipal de Turismo, Thiago Moura, o Esquenta de Carnaval mostrou o envolvimento da população e o potencial da festa no município. “O Esquenta mostrou a força do nosso Carnaval. A população compareceu, se divertiu e entrou no clima, mesmo com o tempo instável. Isso é só o começo. A programação está só começando e Araruama vai viver dias de muita alegria, cultura e movimentação turística”, destacou.