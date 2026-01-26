Esquenta de CarnavalAscom
Em Praia Seca, a Banda Rosalu comandou a festa em cima do trio elétrico, levando um repertório animado que embalou os foliões presentes. Já na Praia do Gavião, o cantor Lucas Silva se apresentou também em um trio elétrico, garantindo música e diversão ao público que acompanhou o evento no local.
As apresentações aconteceram ao mesmo tempo nos dois pontos, marcando o começo das ações carnavalescas na cidade e antecipando o clima de festa que deve movimentar Araruama nos próximos dias.
De acordo com o secretário municipal de Turismo, Thiago Moura, o Esquenta de Carnaval mostrou o envolvimento da população e o potencial da festa no município. “O Esquenta mostrou a força do nosso Carnaval. A população compareceu, se divertiu e entrou no clima, mesmo com o tempo instável. Isso é só o começo. A programação está só começando e Araruama vai viver dias de muita alegria, cultura e movimentação turística”, destacou.
